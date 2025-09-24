Elena Rodríguez rompe su silencio tras su expulsión de ‘Supervivientes All Stars 2’ y explica su conversación secreta con Adara

El pasado 18 de septiembre, Elena Rodríguez se convirtió en la segunda expulsada de ‘Supervivientes All Stars 2’ tras perder el televoto frente a su hija, Adara Molinero. Madre e hija vivieron una emotiva despedida en la que ambas rompieron a llorar, aunque una conversación entre ellas poco antes de la marcha de Elena encendió las alarmas del programa.

Las cámaras captaron cómo Adara pedía a su madre transmitir un mensaje a sus seguidores para que la expulsaran: “Lo que me has dicho. Segura, ¿quieres que lo haga?”. En plató, Jorge Javier Vázquez pidió a Elena que aclarara lo ocurrido y esta confesó que “más de una persona, no solo ella, me dijo que la sacara de aquí. Estamos viviendo una aventura muy dura. Ante la debilidad es normal que te digan eso”.

La tensión emocional de Adara se confirmó poco después, cuando fue la primera concursante en activar el protocolo de abandono de la edición. “Estoy desubicada, descolocada y débil. Esto triplica todo lo esperado. Es muchísimo peor y muy duro. Desde casa no se puede llegar a ver la dureza”, explicó después a Sandra Barneda. Aunque recapacitó y decidió continuar, quedó claro lo al límite que se encuentra.

Desde el plató, Elena mostró su preocupación por la fragilidad emocional de su hija. “Ella ya es una mujer pero no gestiona bien sus emociones. Cuando explota, explota y hay algo en ella que no se supera. Sufre mucho y para mí es muy doloroso”, confesó, admitiendo que le duele verla tan sobrepasada en la isla.

La expulsión de Elena se produjo tras ser nominada por parte de sus compañeros, lo que ella asumió con deportividad: “A la gente le ha gustado más otros perfiles que yo, sin más”, dijo. Ahora, la atención se centra en Adara, que afronta una nueva nominación tras una de las semanas más complicadas desde su llegada a Honduras.