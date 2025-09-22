Mar Flores responderá en TVE a la entrevista de Carlo Costanzia en '¡De viernes!': "Los medios han avanzado poco"

El regreso de Mar Flores a la primera línea mediática está siendo tan sonado como polémico. Apenas unos días después de la publicación de sus memorias, "Mar en calma", la modelo se ha convertido en el centro de un debate que no deja indiferente a nadie. El pasado viernes, su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole acudió al plató de '¡De viernes!' para ofrecer su propia versión de la historia y lanzar duras acusaciones contra ella, desatando un nuevo capítulo en la batalla mediática.

Ahora será en TVE donde Flores tendrá la oportunidad de responder. La colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles' será una de las invitadas de Late Xou con Marc Giró este lunes 23 de septiembre, un movimiento estratégico que llega en un momento clave. En la promo difundida por la cadena pública, comparte cartel con Fernando Tejero, Nagore Aramburu, Jose Mari Goenaga y Sofía Ellar.

En una reciente entrevista concedida a El País, Flores dejaba clara su visión sobre la reacción mediática que han provocado sus memorias: “La gente de la calle ha avanzado; los medios, muy poco. Es más listo el pueblo que los propios programas de televisión y los que están haciendo este circo”. También aseguró que “se ha puesto todo el mundo muy nervioso. No escribí el libro para provocar ninguna reacción en los demás, lo escribí porque estaba preparada para contar mi historia”.

La modelo defendió además que lo hizo desde un lugar muy distinto al que se le atribuye: “Lo escribí desde el perdón a las personas que me han hecho daño en mi vida”, apuntó, para añadir que le parece más “decente utilizar tu libertad para hacer lo que tú quieres que para hacer daño a otros”. Y lejos de cerrar la puerta a Carlo Costanzia padre, con quien compartirá próximamente proyecto televisivo, subrayó: “Carlo y yo vamos a pasar muchas horas juntos trabajando. Me hace mucha ilusión que conozca cómo yo soy actualmente”.

Con estas palabras como telón de fondo, la aparición de Mar Flores en el late show de Marc Giró se anticipa como uno de los momentos más esperados de la semana televisiva. Y será, además, la respuesta directa a la entrevista que Telecinco ofreció en prime time con su exmarido como protagonista.