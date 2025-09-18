Gana el bote de Pasapalabra tras 260 programas

El bote de Pasapalabra podría estar al caer de un momento a otro. Esa es la sensación que siempre han transmitido tanto Manu como Rosa, los concursantes de este veterano espacio de televisión desde hace meses, y por eso desde hace tiempo nadie quiere perderse el programa para asistir en directo al momento en que uno de los dos se lleva el bote de Pasapalabra.

Ambos concursantes protagonizan roscos de altísimo nivel cada tarde de lunes a viernes en las pantallas de Antena 3, cadena que actualmente emite el espacio, y superan un récord tras otro hasta el punto de dejar atrás a otros concursantes históricos.

Rivales por el bote de Pasapalabra

El bote de Pasapalabra por el que Manu y Rosa pelean cada tarde es el quinto bote de esta fase del concurso, que anteriormente se emitía en Telecinco y que, desde 2020, se emite en Antena 3. Manu fue el primero en desembarcar en el plató del concurso y, muchos programas después, tras diversos y repetidos duelos del madrileño con otros aspirantes, como Vicky del Cerro, llegó Rosa al concurso. La gallega arribó a Pasapalabra sin hacer mucho ruido pero con paso firme, tanto que ya se ha convertido en una indispensable del programa y una de las caras más reconocibles del concurso. Se trata de una rival fuerte, sólida y muy bien preparada.

Manu, por su parte, es otro contrincante con un vasto conocimiento y famoso, entre otras cosas, por su capacidad para inventar rimas en las que mexcle conceptos o nombres de invitados o hechos curiosos acaecidos durante el programa.

Tras ellos hay un nutrido grupo de concursantes de Pasapalabra y de ganadores del bote. Muchos de ellos tuvieron también que resistir durante meses y meses en el programa antes de alzarse por fin con la victoria. Y eso que aguantar en el concurso no es tarea fácil, puesto que cualquier resbalón puede dar al traste con la participación de un concursante por muy sólido que se le intuya.

Casos de expulsiones inmediatas y a simple vista imposibles se han dado repetidamente en Pasapalabra. Fue lo que le ocurrió a históricos como Nacho Mangut o Jaime Conde, quienes tuvieron que decir adiós a sus sueños en el concurso tras perder sorpresivamente en la silla azul contra un nuevo aspirante.

Los grandes ganadores del bote de Pasapalabra han tenido que afrontar estas y otras situaciones antes de ganar el gran premio y llevarse por fin una fortuna a casa. El concursante que más tiempo tardó en hacerse con el bote fue un histórico de esta última fase del concurso: el tinerfeño Pablo Díaz. El canario resistió durante 260 programas hasta que, al final, consiguió el triunfo en el rosco y se embolsó más de 1,8 millones de euros. Fue el 1 de julio de 2021 y aquella hazaña le convirtió en el primer gran campeón de Pasapalabra en su nueva etapa en Antena 3.

Tras de sí dejaba un rastro de situaciones emocionantes en las que muchas veces estuvo a punto de llevarse el bote de Pasapalabra pero que no llegó a culminar hasta aquel día de verano. Era un concursante con cientos de miles de apoyos entre los telespectadores y del que todo el mundo estaba seguro de que, antes o después, se llevaría el bote de Pasapalabra hasta que, al final, lo logró.