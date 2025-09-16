Carlos de los Reyes, un mallorquín en OT 2025

Carlos de los Reyes, nacido en Albacete, pero criado en Mallorca, es un de los 16 concursantes que formará la nueva edición de Operación Triunfo, el popular concurso musical que dio el pistoletazo de salida a su nueva temporada este lunes 15 de septiembre.

Con 23 años de edad, el mallorquín ha conseguido entrar en la academia después de quedarse a las puertas del concurso en 2023. Ha sido en la Gala 0, primer programa de esta edición del concurso, interpretando la canción "Volar", consiguiendo el pase directo del jurado y salvándose de la primera eliminación.

Estudiante del grado superior de danza en Madrid, el nuevo concursante ha explicado en algunas entrevistas a Operación Triunfo que estudió en el conservatorio, pero nunca ha realizado clases de canto, y que si hay una música que lo defina, esta es el folklore mallorquín, que describe como "muy alegre y con melodías muy vivas". Además, en uno de los videos compartidos por el mismo programa, el joven bailarín recalca que es una de las cosas que más echaría de menos: "El folklore, porque los encuentros en las plazas me dan la vida".

Un nombre real

El propio Carlos también ha compartido la confusión derivada su nombre, Carlos de los Reyes, ya que es habitual que la gente confunda "de los Reyes" con su apellido: en realidad, se trata de un segundo nombre que le pusieron por haber nacido el 6 de enero. De hecho, uno de sus hermanos, que nació el mismo día 15 años antes, lleva el mismo segundo nombre.

Lenguas cooficiales en OT

La presencia de un mallorquín en la edición -además de tres catalanes, dos valencianas y un gallego- abre la puerta a la presencia de las lenguas cooficiales en el programa estatal, que en concursos recientes ha presenciado actuaciones en catalán, gallego y euskera.

De momento, cabe esperar para ver cómo evoluciona el paso de Carlos por la academia, que en el video de presentación antes de actuar aseguró "estar preparado para que la vida le cambie".

Dos mallorquines en el programa

Carlos de los Reyes no es el único mallorquín del concurso, ya que el programa cuenta con la cantante Chenoa como presentadora por segunda vez consecutiva. Los dos representantes de Mallorca serán protagonistas de la edición número 13 del concurso, que se puede seguir desde la plataforma Amazon Prime.