Los invitados de 'Pasapalabra' dejan claro sus preferencias: "Lo que queremos es que uno de los dos se lleve el bote"

Los concursantes de 'Pasapalabra' siguen intentando llevarse el bote de más de dos millones de euros y más allá del juego televisivo, Rosa y Manu, han generado ya una conexión con el espectador basada en la rutina y la cercanía de verlos cada día.

Y es que sus historias personales permiten empatizar con ellos y en definitiva, dejan de ser participantes anónimos para convertirse en compañeros habituales de sobremesa antes de la cena con quienes la audiencia y los propios invitados comparten tanto sus triunfos como sus errores en el rosco.

Eso fue precisamente lo que sucedió en el último programa del concurso de Antena 3. En la última emisión, Santi Rodríguez, Carlos Hipólito, Berta Collado y Esther Arroyo llegaban como los nuevos invitados y la última de ellos explicaba el sentimiento que tenía la audiencia desde casa al ver que cada día Rosa Y Manu seguían tras más de 200 roscos juntos. "¿Tú también te pones en la piel de los concursantes?, preguntó Leal a la actriz gaditana.

Las palabras de los invitados en 'Pasapalabra'

¡Qué va, un infarto! Es mortal. Es que es lo que hablábamos, a ver que está bien que todo el mundo tenga su oportunidad, pero que cuando les coges cariño ya lo que queremos es que uno de los dos se lleve el bote, que sea el que sea, pero entre ellos dos. Es el sentimiento que tenemos, ¡con perdón de los que vienen eh!, explicaba la también presentadora andaluza.

El esfuerzo y la constancia

Se demuestra durante todo el año en el concurso que los concursantes que llegan lejos en el programa demuestran preparación, concentración y mucha paciencia. Ese empeño diario provoca admiración y simpatía entre los propios invitados, seguidores del programa, y de la propia audiencia que espera cada día que uno de los dos resuelva el bote.