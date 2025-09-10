Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
- Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
- Entrega del bote de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
- El aguacero provoca medio centenar de incidentes en Mallorca
- Un caballo de galeras se desploma en Palma y los turistas no se bajan para ayudarlo
- Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
- Techno en lugar de Tunnel Rock: Abre el nuevo Sótano Club
- Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales