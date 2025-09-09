'La revuelta' volvió a La 1 con nuevo look de Broncano, actuación de Chanel y homenaje a los bomberos forestales

'La revuelta' estrenó anoche su segunda temporada en La 1. El show de David Broncano regresó por todo lo alto con una increíble actuación de Chanel, que presentó su nuevo tema 'Matahari', nuevo look del presentador y un homenaje a los bomberos forestales.

La cantante que nos representó hace tres años en Eurovisión se subió al escenario del teatro para presentar en exclusivo su nuevo tema y al término, la lanzadora de peso Belén Toimil gritaba "este es el mejor programa de la televisión" a la vez que lanzaba un objeto.

Segundos después, Broncano aparecía en escena con nuevo look, con el pelo teñido de rubio platino y con una petición para el Hombre Mágico: "Este año necesitamos apretar más con la audiencia y mandar a los niños a la cama es perder espectadores. Que se apañen los padres. Diles que se queden hasta las once", bromeó el presentador.

Lo siguiente que hizo el programa de La 1 fue presentar a sus invitados: Kiti Mánver y Álvaro Morte, que presentaron su nueva serie 'Dos tumbas'. Además, la acrtiz lanzó un mensaje en favor de la flotilla que se dirige hacia Gaza, reclamando a Pedro Sánchez que "proteja a la flotilla que va a Gaza".

Homenaje a las BRIF

Por último, el programa homenajeó a los bomberos forestales recibiendo BRIF de Laza, Ourense para recordar su labor durante los duros incendios que azotaron España durante el mes de agosto. Los especialistas aprovecharon para pedir inversión en lo rural y dar las gracias a los vecinos afectados por las zonas quemadas: "Si no es por ellos, habría habido muchos más accidentes y habría ardido mucho más terreno".