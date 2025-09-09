Guerra abierta en 'Pasapalabra': "Se ha equivocado y tú como presentador deberías..."

La pista musical es la prueba de 'Pasapalabra' donde los invitados siempre pueden mostrar más sus ganas de ganar. Y es que es la única de las cuatro pruebas en donde el equipo naranja se enfrenta al equipo azul por acumular segundos en el rosco. El primer invitado contra su oponente en la otra silla, Manu contra Rosa y el tercer miembro de cada lado. Es una rivalidad que solo se da en la segunda prueba del programa y donde los invitados pueden dar más juego al cantar las canciones.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el último 'Pasapalabra' entre dos compañeros de trabajo. Tras un primer día en el concurso, donde Nacho García fue más rápido que Eva Soriano, llegaba el segundo programa y los dos protagonistas estaban ansiosos ante la canción que iba a sonar. "Recordemos el duelo particular que tienen Nacho y Eva por si alguien acaba de conectar con nosotros, el que pierda de los dos, tendrá que ir disfrazado de lo que pida el que gane en 'Cuerpos Especiales", anunció Roberto Leal.

"Muñeca de trapo de La Oreja de Van Gogh", afirmó el presentador del 'morning show' de Europa FM. García se dio cuenta de que el título exacto era 'Dulce Locura' y Leal explicó qué pasaría. "A ver, 'Muñeca de Trapo' no es, pero cántame parte de la canción", preguntó Leal al invitado a lo que Eva Soriano estaba en total desacuerdo. "Se ha equivocado. Si ha dicho el título y se ha equivocado, tú como presentador deberías...", a lo que respondía Leal: "Mire señora, yo tengo aquí (señalándose el pinganillo) a un director que si quieres te lo pongo... En este programa si se canta parte de la canción hay que darla... ¡5 segundos!, finalizó el presentador sevillano ante la euforia de Nacho García.

Eva Soriano pidió a Roberto Leal que no diera por buena la respuesta de su compañero. / Antena 3

La cara de Eva Soriano

"Vamos a hacer una cosa, propongo algo por si Nacho quiere, vais dos a cero, ya habría ganado, y pierde aliciente el último programa, ¿Qué, un doble o nada?", preguntó Leal a los dos presentadores de Europa FM.

Eva Soriano no pudo ocultar la rabia que sintió al no poder contestar la pista musical. / Antena 3

"Yo por mi parte, acepto", aseguró Nacho García.