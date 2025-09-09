Fecha de entrega del bote de Pasapalabra: la entrevista en El Hormiguero a Manu y Rosa que lo precede

Manu y Rosa continúan su aventura en Paspalabra en la lucha por conseguir el bote y convertirse en historia del programa. Pasapalabra cuenta con varios ganadores que ya son leyendas del concurso. Nombres como Óscar Díaz, el último ganador que logró hacerse con 1,8 millones de euros tras épicos duelos con Moisés. El ya mencionado Rafa Castaño. Tras casi 200 programas, el 16 de mazo de 2023, el sevillano marcó un antes y un después en 'Pasapalabra', al llevarse el bote más alto en la historia del concurso.

Nada menos 2.272.000 euros. El anterior ganador del concurso fue Pablo Díaz, que consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia.

A pesar de llevarse el bote el ganador ha seguido trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans.

Estos son lo ganadores de la nueva era de Paspalabra, donde Manu y rosa aspiran a llevarse un bote que ya supera los 1,4 millones de euros. Pero, en la época de Telecinco, hubo un ganador con acento asturiano que hizo historia en la ´poca en el que el concurso lo presentaba Christian Gálvez.

El duelo entre Manu y Rosa por conseguir el rosco de Paspalabra tiene enganchado al público. Sus duelos recuerdan a los de Moisés y Óscar y Orestes y Rafa y tanto el madrileño como la gallega nos tienen en vilo para ver quién se lleva el bote.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u Óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés en El Hormiguero antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico.

Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión. Está claro que, en el momento en el que uno de los dos concursantes vaya a conseguir el bote, Antena 3 desplegará sus mejores recursos.