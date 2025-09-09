Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset

En ocasiones, las personalidades que entretienen nuestro día a día a través de los programas de televisión consiguen traspasar la pantalla y convertirse en un miembro más de la familia, alguien digno de recordar y que ocupar un lugar destacado dentro de la cultura colectiva.

Es lo que pasó con uno de los rostros televisivos más reconocidos de Mediaset que, tras años conquistando los hogares de toda España a través de diversos espacios televisivos, ha decidido dar un cambio de rumbo a su vida y trabaja en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Esta persona que ha decidido cambiar los focos y micrófonos por las rampas del aeródromo malagueño es Jorge Berrocal, participante y uno de los principales protagonistas de la primera edición de Gran Hermano, que dejó una de las frases más emblemáticas de todos los tiempos: "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?".

Uno de los concursantes más reconocidos de Gran Hermano, en el aeropuerto de Málaga

Tras acudir al programa venido de su Zaragoza natal tras abandonar su carrera militar para adentrarse en el mundo televisivo, Berrocal consiguió convertirse en uno de los rostros más reconocidos de todo el panorama nacional por su carisma y talento, así como por la historia de amor que protagonizó junto a otra de las concursantes de la edición, María José Galera, que se convirtió en la primera expulsada de la edición.

Un hecho que llevó a Berrocal a pronunciar otra de sus frases más célebres: "No lloréis, que me voy a casar con ella". Sin embargo, esta historia de amor finalizó un año más tarde. Tras esto, el concursante participó en diversos programas de Telecinco, como 'Crónicas Marcianas', 'Hotel Glam' o 'Gran Hermano: El Reencuentro', y probó suerte en la actuación participando en diversos programas y series. Esto le llevó a conocer a su pareja actual, María Soares.

Jorge Berrocal, de los platós de Gran Hermano al aeropuerto de Málaga

Ahora, ambos viven en Málaga, donde Jorge Berrocal ha dado un giro a su vida y ha decidido cambiar los platós y las cámaras por el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, donde trabaja como agente de rampa para compañías como Ryanair y Jet2.

"Son parte de mí. Mi familia, mi Gran Hermano particular y diario", ha señalado el propio Berrocal en sus redes sociales sobre la "familia" que ha formado en el aeródromo. Además, este malagueño de adopción que actualmente realiza tareas como la gestión de equipajes, la coordinación de operaciones en pista y la supervisión de embarques ha asegurado sobre el equipo que acompaña su día a día: "Cuando el compañerismo traspasa los límites del trabajo y se convierte en algo mejor y con más valor".