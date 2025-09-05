Una protesta garífuna con intervención policial tumba el estreno de 'Supervivientes: All Stars', que el equipo del programa pudo resolver así en último momento

El estreno de 'Supervivientes: All Stars 2025' pasará a la historia como uno de los más accidentados de la trayectoria del reality. Lo que debía ser una gala de grandes pruebas y los clásicos saltos del helicóptero se vio alterado por una protesta de la comunidad garífuna en los Cayos Cochinos que derivó en la intervención de las autoridades locales. Una situación inesperada que obligó a cancelar por completo la playa de juegos y a rediseñar en directo todo el arranque del programa.

Jorge Javier Vázquez abrió la gala advirtiendo a la audiencia de que iba a ser “una noche de imprevistos”. “Por primera vez, los Cayos Cochinos nos acogen en septiembre, una época difícil por las complicaciones meteorológicas. Nuestros supervivientes tendrán que enfrentarse a unas playas sin la dotación mínima para poder alimentarse”, comenzó explicando antes de anunciar que el arranque sería “diferente a lo previsto”.

El presentador comunicó a los espectadores que el equipo desconocía si podrían celebrarse las pruebas: “Debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos”.

La tensión también afectó a los saltos del helicóptero. “Me comunican que en este momento no podemos ir a los saltos del helicóptero. Vamos a intentarlo, pero nada frena 'Supervivientes'”, anunció Jorge Javier en pleno directo.

Desde Honduras, Laura Madrueño confirmó la magnitud del problema: “No os podéis imaginar todo lo que nos ha ocurrido esta mañana, pero tenemos un despliegue sin precedentes para una gala inolvidable, pase lo que pase. Vamos a hacer todo lo posible para poder hacer los saltos y los juegos, aunque no sabemos si será posible”.

Ante la imposibilidad de seguir el guion previsto, tanto Jorge Javier como Madrueño tuvieron que improvisar y alargar sus intervenciones para suplir los momentos de acción que no pudieron llevarse a cabo. Aun así, el equipo logró reconducir la gala y mantener en pie un estreno que se convirtió en un ejemplo del espíritu del reality: “Superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga”.

Detrás de esta labor, más de un centenar de trabajadores locales y un equipo internacional de producción colaboraron para que la emisión pudiera salir adelante. La organización del reality trabaja de la mano de una fundación que vela por la preservación de la fauna y la flora de los Cayos Cochinos, garantizando que cada edición se realice en las mejores condiciones posibles para el lugar.

La gala no pudo contar con la espectacularidad habitual, pero sí ofreció un arranque cargado de tensión, emoción e incertidumbre que quedará grabado en la memoria de los espectadores. Como señaló Jorge Javier, “este es el espíritu de Supervivientes”.