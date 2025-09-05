Televisión
La despedida de Manu en 'Pasapalabra': "Hombre de récord"
El concursante no quiso desaprovechar el momento para dar a conocer el poema de esta semana dedicado a los invitados
Es ya una tradición más. 'Pasapalabra' reúne junto a sus concursantes rostros conocidos de la cultura. Modelos, actrices y actores, cantantes, deportistas o figuras emblemáticas de la televisión en España se sientan cada tarde junto a Manu y Rosa para ayudarles a sumar segundos para el rosco. Y como cada tarde era el momento de despedir a los invitados.
Manu, que supera ya los 330 programas en el concurso, tiene como tradición dar las gracias a los invitados con un pequeño poema utilizando los nombres y apellidos de sus ayudantes. Esta semana eran las hijas de Rocío Dúrcal, Shaila y Carmen y los actores Jorge Roelas y Octavi Pujades quien concluían su andadura en 'Pasapalabra'. Antes del rosco, Roberto Leal, presentador del programa, dio la palabra a Manu para que se pudiera despedir de ellos.
Las palabras de Manu
"Pues muy bien. Quería despedirme de los invitados. Porque con vosotros se 'corRoelas' las pruebas, salen en 'Pujades' por vosotros y os merecéis un palacio, mismamente el palacio Dúrcal de Venecia", explicaba el concursante. "!Oh!", exclamaron los invitados entre aplausos del público.
"Hombre de récord, juglar, es que lo tiene todo", declaró el presentador sevillano.
Un acierto para una victoria
Tras un rosco errático por parte de los dos, a Manu le quedaban dos palabras. Si quería volver a la silla naranja tenía que acertar una de ellas y así lo hizo. Al ser un rosco en el que los dos protagonistas habían errado algunas letras, el bote era imposible y Roberto Leal señalaba que el programa se acaba ahí. Rosa tendrá que pasar por la silla azul si quiere seguir en el concurso y llevarse un bote de 2.086.000 euros.
