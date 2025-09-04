Antonio Montero no es el único: Patricia Pérez tampoco seguirá como colaboradora de '¡De viernes!'

'¡De viernes!' regresa a Telecinco con novedades en su plantilla de colaboradores. Mediaset ha confirmado que Lydia Lozano se incorpora este viernes al programa, donde compartirá espacio con Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León. Sin embargo, la llegada de la periodista coincide con algunas salidas del espacio.

Y es que según ha podido confirmar YOTELE, Patricia Pérez ya no formará parte del equipo de tertulianos habituales. La colaboradora fue perdiendo presencia en las últimas entregas de la temporada pasada, especialmente tras la incorporación de Antonio Rossi, con quien llegó a turnarse su silla junto a Antonio Montero. Finalmente, su ausencia se ha confirmado con el arranque de este nuevo curso televisivo.

Por su parte, Montero también queda fuera de la nueva etapa del programa. Su puesto será ocupado por Lydia Lozano, que vuelve a la cadena tras dos años de ausencia desde la cancelación de 'Sálvame'. La periodista debutará este mismo viernes como colaboradora y, además, concederá una entrevista en el programa.

Con estos cambios, '¡De viernes!' arranca temporada renovando parte de su plantel y apostando por nuevas dinámicas en su tertulia de corazón. En este primer programa, además de la charla con Lydia Lozano, Rocío Flores regresa a Telecinco para protagonizar un scoop, y José Carlos Montoya contará cómo ha vivido su repentina fama tras 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'.