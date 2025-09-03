La inesperada respuesta de Roberto Leal en 'Pasapalabra': "¡Para que no me digas más eso delante de la gente!"

La última emisión de 'Pasapalabra' tenía nuevos invitados. En las sillas a los lados de Manu y Rosa se sentaron cuatro rostros conocidos de la cultura en España. El concurso tiene la costumbre de renovar con nuevas caras cada tres días. Estos programas, los concursantes centrales estarán acompañados de Carmen Rosales y Shaila Dúrcal, las dos hijas de Rocío Dúrcal, la cantante fallecid, y los actores Octavi Pujades y Jorge Roelas.

El actor Jorge Roelas empezó así su presentación

"Pues aquí estoy. Pregunté si seguías tu presentando, me dijeron que sí y dije la última vez que voy estando él, pero bueno, ya veremos", empezó su intervención Jorge Roelas sacando una sonrisa a Roberto Leal. "Me encanta porque nos tenemos mucho cariño", respondió el presentador. "Si nos queremos mucho", contestó Roelas. "De momento estoy yo aquí. Te voy a tratar... Esto va a ser como un spa para ti, para que no me digas más eso delante de la gente", apostilló finalmente Leal con ironía.

Jorge Roales, en su primera intervención en 'Pasapalabra' / Antena 3

Un nuevo rosco en el cumpleaños de Manu

El concursante más longevo de la historia de 'Pasapalabra', Manu Pascual, cumplía 29 años el pasado martes. El madrileño detalló que era el segundo aniversario que pasaba en el programa ya que con sus más de 325 programas Manu había tenido tiempo de cumplir los 28 y los 29 junto al programa de Antena 3.

El veterano concursante esperó más tiempo a contestar algunas de las palabras y los errores de Rosa dejaron un camino plácido para la victoria del cumpleañero y la vuelta a la silla naranja. Por su parte, la concursante gallega tendrá que volver a enfrentarse a la silla azul.