Roberto Leal anuncia un momento histórico en 'Pasapalabra': "¡Una absoluta locura!"

Hace mucho tiempo que 'Pasapalabra' pasó de ser un programa donde cada pocos días había distintos concursantes. Desde la llegada de Orestes y Rafa, parece ser que los duelos han ganado más que la llegada de nuevas personas para enfrentarse a la silla azul. Tras ambos concursantes, en el que Rafa se llevó el bote más grande del concurso, fueron Moisés y Óscar quienes protagonizaron grandes batallas que terminaron con el madrileño llevándose el bote.

Y ahora, hace ya más de 198 programas, son Manu y Rosa quien se han convertido en los auténticos protagonistas del concurso más visto de la televisión en España, sumando una cifra récord antes nunca vista.

La cifra histórica de 'Pasapalabra'

Rosa lleva ya 198 programas en 'Pasapalabra', y esa cifra no es un simple dato curioso: marca un récord histórico. Junto con Manu, han logrado convertirse en la pareja con más tiempo en el concurso en sus 25 años de historia. En agosto igualaron la marca que antes ostentaban Rafa Castaño y Orestes Barbero, pero ahora ya la han superado.

La coincidencia de Rosa y Manu

Los dos concursantes explicaron en su declaración que no pensaban nunca en llegar a esta cifra en el programa y que les había pasado volando. "Una absoluta locura, la verdad. Lo que comentamos hace poco de darnos cuenta de que estaba ahí cerquita y dijimos ¡en qué momento!", apuntó Rosa sorprendida con la cifra. "Se me ha pasado volando, parece que llegué ayer", añadió.

Por su parte, Manu también intervino para apoyar la idea de su contrincante. "Uno llega aquí y dice venga voy a aguantar un día, cinco días y de repente eres el concursante con más duelos y dices ¿pero en qué momento ha pasado esto?", reflexionó el madrileño. "Y sería imposible sin nuestro gondolero de confianza" apuntó Manu, para mofarse de la vestimenta del presentador que había sido motivo de algunas risas fuera de cámaras.