Televisión
Roberto Leal anuncia un momento histórico en 'Pasapalabra': "¡Una absoluta locura!"
El presentador del programa explicó que era la primera vez que los concursantes llegaban a esta cifra
Hace mucho tiempo que 'Pasapalabra' pasó de ser un programa donde cada pocos días había distintos concursantes. Desde la llegada de Orestes y Rafa, parece ser que los duelos han ganado más que la llegada de nuevas personas para enfrentarse a la silla azul. Tras ambos concursantes, en el que Rafa se llevó el bote más grande del concurso, fueron Moisés y Óscar quienes protagonizaron grandes batallas que terminaron con el madrileño llevándose el bote.
Y ahora, hace ya más de 198 programas, son Manu y Rosa quien se han convertido en los auténticos protagonistas del concurso más visto de la televisión en España, sumando una cifra récord antes nunca vista.
La cifra histórica de 'Pasapalabra'
Rosa lleva ya 198 programas en 'Pasapalabra', y esa cifra no es un simple dato curioso: marca un récord histórico. Junto con Manu, han logrado convertirse en la pareja con más tiempo en el concurso en sus 25 años de historia. En agosto igualaron la marca que antes ostentaban Rafa Castaño y Orestes Barbero, pero ahora ya la han superado.
La coincidencia de Rosa y Manu
Los dos concursantes explicaron en su declaración que no pensaban nunca en llegar a esta cifra en el programa y que les había pasado volando. "Una absoluta locura, la verdad. Lo que comentamos hace poco de darnos cuenta de que estaba ahí cerquita y dijimos ¡en qué momento!", apuntó Rosa sorprendida con la cifra. "Se me ha pasado volando, parece que llegué ayer", añadió.
Por su parte, Manu también intervino para apoyar la idea de su contrincante. "Uno llega aquí y dice venga voy a aguantar un día, cinco días y de repente eres el concursante con más duelos y dices ¿pero en qué momento ha pasado esto?", reflexionó el madrileño. "Y sería imposible sin nuestro gondolero de confianza" apuntó Manu, para mofarse de la vestimenta del presentador que había sido motivo de algunas risas fuera de cámaras.
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Unos barranquistas hallan posibles restos humanos cuando descendían el Torrent de Julivert en Alcúdia
- En directo | Último día de mercado del Real Mallorca: Larin se marcha al Feyenoord
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- Gaspar Valero, historiador: «No tiene sentido celebrar la Mare de Déu de la Salut con una macrofiesta»
- Un vecino mata a tiros a un niño de 10 años que estaba jugando a picar los timbres de su barrio en Texas
- Eugeni Aguiló, el economista mallorquín que desmenuzaba el turismo