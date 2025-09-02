IB3 lanza el concurso musical 'LaLaLa': casi 100 participantes buscan ser "la mejor voz de Baleares"

LaLaLa, es el título del nuevo talent show de IB3, que promete convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión pública de Baleares esta temporada. Antes incluso de su estreno oficial, el concurso ya acumula más de 1,3 millones de visualizaciones en redes sociales.

Estreno el 28 de septiembre

El programa se estrenará el domingo 28 de septiembre a las 22.30 horas y contará con la participación de 98 concursantes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con edades que van de los 10 a los 78 años, según ha explicado IB3 en un comunicado.

Presentado por Rosa de Lima y Torito, el concurso buscará la mejor voz de Baleares a lo largo de nueve programas: siete clasificatorias, una semifinal y una gran final.

El jurado

El jurado estará formado por el coreógrafo y presentador Poty Castillo, la cantante Michelle McCain y el actor mallorquín Joan Carles Bestard. Además, cada semana habrá un cuarto jurado invitado, siempre alguien conocido en el mundo del espectáculo o de la sociedad balear.

El fenómeno en redes sociales

Desde el casting, celebrado en julio en Mallorca, Menorca e Ibiza, LaLaLa ha generado una gran expectación digital. Con más de 200 candidaturas recibidas, IB3 ha compartido vídeos y contenidos exclusivos en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, donde el proyecto ha alcanzado 1.301.695 visualizaciones.

La música como protagonista

Los concursantes interpretarán grandes clásicos y éxitos en castellano desde los años 60 hasta la actualidad, canciones que han marcado generaciones y que, ahora, volverán con versiones llenas de emoción, energía y nostalgia.

Antesala del estreno

Como previa, IB3 emitirá del 15 al 19 de septiembre un especial de 10 minutos, Els millors moments del càsting, a las 15.30 h y a las 21.45 h. El domingo 21, a las 21.40 h, se ofrecerá un resumen especial.