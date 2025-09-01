Manu y Rosa baten el récord en 'Pasapalabra': el dato que los catapulta a ser la mejor pareja de la historia del concurso

Manu y Rosa han hecho historia de 'Pasapalabra'. Ese es el dato que les faltaba a los dos concursantes centrales para darse cuenta de que uno de los dos se llevará a casa más de 2 millones de euros. Tal como han demostrado la gallega y el madrileño durante el concurso, los límites los ponen ellos mismos, y no hay nada imposible cuando se persigue el bote de 'Pasapalabra'.

Gracias al estudio y a la sana rivalidad que sienten el uno por el otro, la silla azul parece un simple trámite que afrontar cuando se enfrentan a un concursante externo, sin que los nervios los traicionen, el rival es derrotado y vuelven a su ya llamado 'trono'.

La cifra récord de duelos en 'Pasapalabra'

Manu y Rosa en 'Pasapalabra' / Antena 3

Un 'trono' que se han ganado a pulso al convertirse en la pareja que más duelos ha disputado. Y es que los concursantes han llegado ya a la cifra de 198 programas juntos, los mismos que lleva la gallega de origen argentino desde que aterrizó en el programa de Roberto Leal.

Además, a Manu ha llegado a los 327 roscos, un número inigualable hasta ahora en 'Pasapalabra'. Por su parte, Rosa ha logrado ganar 104.400 euros, de los cuales 1.200 euros corresponden a la victoria del pasado viernes. En su caso, el madrileño lleva un total de 204.000 euros acumulados.

El top 3 duelistas con más programas