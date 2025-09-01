Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Fiesta'

Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui

El actor rinde homenaje a su expareja tras su muerte a los 42 años

Álex García y Verónica Echegui

Álex García y Verónica Echegui

Kevin Rodríguez

Tenerife

Siete días después del fallecimiento de Verónica Echegui, el actor Álex García ha elegido un modo íntimo y conmovedor para despedirse: una carta publicada en El País que refleja no solo su dolor, sino también su inquebrantable admiración por ella.

La misiva arranca con una frase vibrante: “¡Fara frica!”, un lema que compartieron en un momento inolvidable durante un viaje a Rumanía. En esas imágenes de pies llenos de barro y música atronadora, García evoca cómo “amor, llama a amor”, una esencia que siempre vivió junto a ella.

En sus líneas, Álex describe a Verónica como “canal” más que intérprete, alguien que amplificaba los corazones dormidos de quienes la escuchaban. Refleja el impacto de su figura, recordando con dolor y belleza: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho… y también mis pies han bailado sin pensar”.

Con nostalgia y esperanza, García escribe: “Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España… Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo”. Es su deseo de que el legado de Echegui trascienda el duelo y se convierta en una fuerza transformadora.

La carta del actor termina con una entrañable promesa: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
  2. Muere el catedrático de Economía Eugeni Aguiló en aguas de Cala Blava
  3. Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
  4. Elrow XXL llena Son Fusteret en su edición más polémica y con sello local
  5. Claves del caso de Mati Muñoz, la vecina de Mallorca hallada sin vida en Indonesia
  6. Nació inesperadamente en Mallorca durante sus vacaciones: así está la pequeña Ella diez años después
  7. El tiburón aparecido en Can Pere Antoni: una cañabota gris que tiene 'como un hachazo en la nuca
  8. El “Mercadona más raro de España” está en Palma, según un vídeo viral

El tiempo en Es Migjorn Gran: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Es Migjorn Gran: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Es Mercadal: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Es Mercadal: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Maó-Mahón: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Maó-Mahón: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Marratxí: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Marratxí: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Maria de la Salut: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Maria de la Salut: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Mancor de la Vall: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Mancor de la Vall: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Manacor: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Manacor: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Llucmajor: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El tiempo en Llucmajor: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre
Tracking Pixel Contents