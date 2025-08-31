Jorge Javier frena en seco a una invitada en 'El diario de Jorge': "No me gusta el catalán"

El programa con el que Jorge Javier Vázquez vuelve a brillar en la televisión, 'El diario de Jorge', es un formato que recoge historias sorprendentes de personas anónimas dispuestas a compartir públicamente sus secretos y buscar respuestas.

Sin embargo, en uno de los programas, el presentador se vio obligado a frenar en seco a una invitada. María Dolors acudió al programa de Telecinco para quejarse de su amiga Ana María por la necesidad constante de atención máxima.

La principal razón es que tiene una agenda muy apretada y no siempre puede quedar cuando Ana María lo desea. Además, le cuesta comprender todos los compromisos que ella asume a lo largo de la semana.

Después de escuchar el relato de María Dolors, Ana María entró al plató de televisión de Telecinco para averiguar quien le había invitado. Antes de todo, explicó que lleva viviendo en Barcelona más de 14 años, debido a que es de Argentina.

En todo momento, se dio cuenta de que se trataba de María Dolors, pero aprovechó para reprocharle, de nuevo, que no le invita a todos los planes que realiza. Luego, confesó que en algunos se niega a ir porque su amiga va con un grupo de personas que hablan en catalán.

"No me gusta el catalán", admitió en el 'Diario de Jorge'. El presentador de Badalona se quedó atónito y no dudó en contestarle: "Oye, pues chica, ¿Cuánto hace que estás en Catalunya?".

A continuación, la señora admitió que le daba igual los años, ya que aunque viviera 50 años más en Catalunya no aprendería catalán porque lo detesta. Al instante, Javier Vázquez estalló: "¿Y qué te cuesta aprender catalán, que es cultura y es un idioma maravilloso? ¿Sabes por qué no te gusta? Porque no quieres aprenderlo".

La respuesta de Ana María fue que no quería perder su acento, una declaración que indigno aún más al presentador de Telecinco: "Claro, el catalán produce el efecto que te entra por un oído y te borra el castellano. Madre de Dios…".