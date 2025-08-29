No podían creerlo
Luján Argüelles despidió anoche 'El rival más débil' con una inesperada confesión de Fonsi Nieto que dejó atónitos a los concursantes
El expiloto contestó a una pregunta fuera de concurso y dejó alucinando a sus compañeros
Kevin Rodríguez
Luján Argüelles presentó anoche el último programa de 'El rival más débil', reuniendo en plató a ocho famosos relacionados con el mundo del deporte, entre los que se encontraba Fonsi Nieto. El expiloto sorprendió con una confesión que dejó atónitos a la presentadora y el resto de concursantes.
Ocurrió en el momento en el que Nieto cayó eliminado y tenía que abandonar el programa. Luján Argüelles le preguntó si había venido en moto y su respuesta dejó alucinando al resto.
"No tengo carnet de moto y no he venido en moto. No he ido en moto por la calle en mi vida. No me saqué el carnet de moto de pequeño y ahora me da vergüenza irme a sacarme el carnet de moto con los chavales de 20 años", confesaba.
Un dato que dejó muy sorprendidos a sus compañeros. "Yo lo que no sabía es que no tenía el carnet de moto. Me ha dejado alucinado", afirmaba el exárbitro Eduardo Iturralde.
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- Esto es una puta mierda': polémica en Mallorca por el vídeo de un creador criticando la gastronomía de la isla
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- La Federación de Vecinos de Palma critica el 'derroche' de Cort en el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut frente a los recortes en las fiestas de barrio
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Confirmada una multa de 100.000 euros por una fiesta ilegal en Baleares
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando