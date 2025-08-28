El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: "A Hacienda para fomentar la sanidad pública”

Emoción, igualdad y nervios en el duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra en El Rosco. Los dos concursantes, jugando por un bote de más de 2.000.000 de euros, protagonizan un cara a cara muy exigente, una partida de estrategas del que ha sido testigo la audiencia.

En una ocasión. Rosa comenzó este duelo, aunque sólo con dos segundos de ventaja sobre Manu. En un toma y daca durante la primera vuelta, el madrileño tomó la delantera hasta llegar a la Z con 19 aciertos. Sin embargo, la gallega le mantuvo el pulso y ha acabado superándole con un gran turno que ha dejado los marcadores en un tenso 22-19.

Manu se acercó con dos aciertos más, pero Rosa sorprendió sacando otro as. ¡Estaba a sólo dos letras de ganar el bote! Finalmente, Rosa se impuso a Manu en una final épica y henvió a su rival a la silla azul. Una silla por la que Manu tuvo que pasar varias veces durante su paso por el programa.

Y ojo, la silla azul es una prueba dura en la que comienzan y acaban sueños al instante. Cada aspirante llega a con la intención de convertirse en leyenda, mientras que el concursante que pierde en el rosco debe templar los nervioso para lograr mantener su silla en el programa. En la silla azul hemos visto a nuevos concursantes de diversos rincones de la geografía española e incluso nacidos fuera de España con historias emocionantes y peticiones recurrentes que ya forman parte de la historia de Paspalabra.

Es el caso de Pilar, que se medía en la silla azul con Manu tras caer ante Vicky, la concursante que fue la primera rival duradera de Manu en la nueva etapa de Paspalabra tras la victoria de Óscar. Tras su tropezón en El Rosco, el madrileño se enfrentaba a un nuevo duelo en la Silla Azul.

Pilar, una catalana con muchas ganas de concursar en Pasapalabra, llegaba al concurso con un mensaje muy importante. La mujer padece mastocitosis, una enfermedad rara que solo un pequeño porcentaje de la población tiene. Pilar quiso dar visibilidad a la gente que, como ella, no tiene referentes y fomentar la investigación de este tipo de enfermedades.

“Si ganara el bote, estaría encantada de que Hacienda se llevara mi parte para fomentar la sanidad pública”, aseguraba la aspirante a Pasapalabra. El plató entero se rendía ante su reivindicación y los aplausos llenaban la escena. Finalmente, Manu se impuso en la silla azul y Pilar abandonaba el programa, eso sí, sin perder la sonrisa.

Todo eso ocurrió un 17 de julio de 2024, poco más de 10 días después, el 31 de julio, llegaba la sorpresa...¡ Vicky era eliminada de Pasapalabra tras 52 programas! La burgalesa perdía en la silla azul ante Javi. Vicky se marchaba con un premio acumulado de 32.400 euros.