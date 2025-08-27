La inesperada respuesta de este concursante de 'Pasapalabra' a Roberto Leal: "¡Con esto te estás forrando a lo tonto!"

En todos los concursos de televisión es normal que cuanto más tiempo pasen los concursantes, más cariño coge la audiencia con ellos. Ya no solo ocurre con los espectadores sino que en cada grabación, los técnicos de sonido, directores, invitados y por supuesto, el presentador tiene una confianza y una mayor relación con aquellos participantes que llevan más programas. Eso es lo que ocurrió en la última emisión de 'Pasapalabra'.

Como cada tarde, Roberto Leal recordó los programas y el dinero que acumulan en su bote particular tanta Manu como Rosa y fue allí donde Manu sacó una respuesta inesperado al presentador sevillano. Tras presentar al actor Leo Rivera y a la exdeportista olímpica, Lydia Valentín, era el turno de Manu.

"Venga, vamos a jugar a si no aciertas el bote que llevas acumulado se lo queda Roberto, es un programa que me he inventado nuevo...". Rápidamente, el concursante madrileño interrumpía al presentador: "¡Con esto te estás forrando a lo tonto! A lo que contestó Leal: "Bueno, llevo cinco años haciéndolo. Venga dime, ¿Cuánto llevas acumulado?", preguntó el sevillano. "No sé, algo más de dos cientos mil, pero no me acuerdo". "202.800 euros. Pues mira esos 2.800 van para mí", replicó Leal, lo que desató alguna risa en el programa.

Manu, durante la última emisión de 'Pasapalabra' / Antena 3

Y Rosa no iba a ser de menos. "¿Cuánto dinero tienes acumulado, Rosa?", volvió a preguntar Leal. "Pues mira esta vez es fácil porque me acuerdo que en último programa me dijiste 100.000 con algo pero no me acuerdo", contestaba la gallega. Roberto Leal aplicó la misma lógica que con el madrileño.

La broma de Roberto Leal que desató las risas en el plató de ''Pasapalabra' / Antena 3

"Estamos en las mismas, pues tienes 100.800. Por tanto, si sumamos los 2.800 de Manu, más los 800 euros de Rosa, me llevo 3.600, gracias a la solidaridad de nuestros concursantes", bromeó finalmente el andaluz antes de dar inicio a la primera prueba.

Un nuevo rosco para los dos

Tras un rápido rosco en el que Rosa terminó primero, la gallega se quedó en 22 aciertos y sin fallos. Tras su finalización Manu, que tenía 38 segundos en su marcador, tenía 18 aciertos. Tras adivinar cuatro palabras, el madrileño tampoco quiso arriesgar y finalizó con los mismos aciertos. Otro empate, un programa más para cada uno y 600 euros que acumulan a su bote particular.