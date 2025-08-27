Lista de entrevistados
'El Hormiguero' celebra su temporada 20 confirmando a sus primeros invitados: regresa con esta extraña pareja
El programa de Pablo Motos regresa el lunes 1 de septiembre a Antena 3 con una semana repleta de rostros conocidos y estrena novedades en plató.
Carlos Merenciano
‘El Hormiguero’ regresa el próximo lunes 1 de septiembre a Antena 3 para iniciar su temporada número 20. El programa de Pablo Motos, líder de audiencia durante los últimos años, arranca un nuevo curso tras cerrar otro año consecutivo como lo más visto de la televisión.
La primera semana contará con invitados de gran nivel. El lunes, Bertín Osborne y Sergio Ramos abrirán la temporada juntos, aunque de momento se desconoce si presentan algún proyecto común. El martes será el turno de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que acudirán para dar a conocer la nueva temporada de su programa ‘Emparejados’.
El miércoles pasará por el plató Arturo Pérez-Reverte para presentar su nuevo libro, ‘Misión en París’, que se publica ese mismo día. La semana se cerrará el jueves con Ester Expósito, que promocionará su próxima película, ‘El talento’.
Estos rostros serán los encargados de inaugurar la temporada 20 de ‘El Hormiguero’, que llega con novedades. Entre ellas, la emisión de una película especial en la que los espectadores verán la entrega de los ‘Hormiguero Awards’, un evento ficticio por el que desfilarán las estrellas que participaron en el programa durante el curso anterior.
