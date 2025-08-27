Audiencias 26/08/2025
'Dog House' se recupera en La 1, volviendo al doble dígito, y se mide con 'Renacer', mientras Telecinco mejora con el cine pero no despega
El formato de adopciones sube más de dos puntos y roza a la serie de Antena 3. Telecinco gana algo de aire con 'Way down', pero no pasa del 7%
Redacción Yotele
La noche del martes estuvo marcada por la mejoría de 'Dog House' en La 1, que se recupera del tropiezo de la semana pasada con una subida de +2,1 puntos hasta alcanzar un 8,5%. El formato se acerca a 'Renacer', la serie turca de Antena 3, que pese a mantenerse líder con un 10,8%, baja siete décimas respecto a su anterior entrega.
El access también dejó datos interesantes: 'Viaje al centro de la tele' (10,3%) se impuso a la reposición de 'El hormiguero' (10%), mientras que 'First Dates' firmó uno de los mejores resultados de la franja con un 11,3% en Telecinco. Ya en el prime time, la cadena principal de Mediaset logró mejorar su floja oferta de la semana pasada con la película 'Way down', que subió 1,5 puntos, aunque no consiguió superar el 7%. En Cuatro, 'Código 10' creció hasta un 6,8% y laSexta alcanzó un 5,9% con la cuarta entrega de 'Torrente'.
En la tarde, las telenovelas volvieron a brillar: 'Sueños de libertad' se impuso con un 13,4% muy ajustado a 'La promesa' (13,3%), mientras 'Valle salvaje' cerró temporada con un 11,8% tras subir 1,4 puntos. 'Pasapalabra' dominó sin problemas con un 20,8%, y 'Tardear' mejoró hasta un 8,8%.
Por la mañana, 'La hora de La 1' se mantuvo fuerte con un 17,7% pese a perder algunas décimas, muy por encima de 'Espejo público', que cayó a un 9,8%. En laSexta, 'Aruser@s' sigue sumando y firmó un 14,6% y un 14,7% en sus dos tramos, mientras 'Al rojo vivo' creció hasta un 7,7%.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 963.000 (10,3%)
Dog House: 760.000 (10,6%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 935.000 (10%)
Renacer: 743.000 (10,8%)
Telecinco
First Dates: 1.054.000 (11,3%)
Cine 5 estrellas “Way Down”: 380.000 (7%)
laSexta
El intermedio: The very best: 348.000 (3,7%)
El taquillazo “Torrente 4”: 380.000 (5,9%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 312.000 (3,6%)
Viajeros Cuatro: 644.000 (6,9%)
Código 10: 375.000 (6,8%)
La 2
Cifras y letras: 344.000 (4,2%)
Cifras y letras: 591.000 (6,5%)
Los mil días de Allende: 245.000 (2,6%)
Los mil días de Allende: 204.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
Dog House: 281.000 (9,5%)
Antena 3
Renacer: 205.000 (6,8%)
laSexta
Cine “Fuga de cerebros 2”: 99.000 (4%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 79.000 (4,2%)
La 2
Los mil días de Allende: 128.000 (2,4%)
Los mil días de Allende: 98.000 (3,5%)
Festivales de verano: 19.000 (1,1%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 725.000 (9,1%)
Valle Salvaje: 829.000 (11,8%)
La promesa: 865.000 (13,3%)
Malas lenguas: 459.000 (7,3%)
Aquí la Tierra: 598.000 (8,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.111.000 (13,4%)
YAS verano: 733.000 (10,9%)
Pasapalabra: 1.444.000 (20,8%)
Telecinco
Tardear: 674.000 (8,8%)
El diario de verano: 485.000 (7,6%)
Agárrate al sillón: 528.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 451.000 (5,5%)
Más vale tarde de verano: 411.000 (6,2%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 389.000 (5%)
Lo sabe, no lo sabe: 381.000 (6%)
La 2
Grandes documentales: 238.000 (3,4%)
Malas lenguas: 245.000 (3,9%)
Malas lenguas 2. Al cuadrado: 348.000 (4,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 268.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 380.000 (12,8%)
Mañaneros 360: 654.000 (8,6%)
Antena 3
Espejo público verano: 230.000 (9,8%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 664.000 (14,3%)
La ruleta de la suerte: 1.423.000 (20,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 212.000 (11,8%)
Vamos a ver verano: 322.000 (11,9%)
Vamos a ver más verano: 604.000 (9,6%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 135.000 (14,6%)
Aruser@s: 276.000 (14,7%)
Al rojo vivo: 262.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 19.000 (2,3%)
Alerta cobra: 19.000 (1,7%)
Alerta cobra: 37.000 (2,3%)
Alerta cobra: 40.000 (2%)
En boca de todos: 177.000 (5,9%)
La 2
De parque en parque: 7.000 (1,2%)
¡Qué animal!: 7.000 (1%)
Turismo rural en el mundo: 6.000 (0,7%)
México indómito: 18.000 (1,3%)
Hoteles gourmet: 16.000 (0,9%)
Reduce tu huella: 38.000 (1,9%)
Los paisajes más bellos del mundo: 79.000 (3,6%)
El western de La 2 “Shango, la pistola infalible”: 65.000 (2,4%)
El cazador: 99.000 (2,2%)
La vuelta: 319.000 (3,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.875.000 (21,5%)
Telediario 1: 1.087.000 (12,4%)
Informativos Telecinco 15h: 868.000 (9,9%)
laSexta Noticias 14h: 541.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 1: 427.000 (6,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.494.000 (18%)
Telediario 2: 862.000 (10,4%)
Informativos Telecinco 21h: 645.000 (7,6%)
laSexta Noticias 20h: 409.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 374.000 (5,7%)
Matinal
Antena 3 Noticias de la mañana: 99.000 (12,4%)
Telediario matinal: 71.000 (12,3%)
El Matinal (Telecinco): 129.000 (10,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,8%), La 1 (10,7%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
