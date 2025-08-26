El regreso de ‘Mira per on’ otorga a IB3 el liderazgo en su franja

Mira per on, el histórico programa de IB3 regresó este domingo a la parrilla de la televisión pública de Baleares tras haber estado ocho años sin emitirse y lo hizo con éxito de audiencia.

El primer capítulo de la nueva temporada consiguió un 10,7% de cuota de pantalla, con 4.000 espectadores de audiencia media y 44.000 televidentes únicos.

El programa fue líder de su franja y el más visto del día en IB3. Además, la emisión consiguió un 39,5% de cuota en poblaciones menores de 100.000 habitantes y un 16,4% en Palma.

Todos los domingos

En esta nueva temporada de Mira per on su presentador es Joan Farrés, mientras que Lourdes Vives es la voz en off.

Producido por Tresques Comunicació, el formato televisivo recupera su filosofía original de entretenimiento y divulgación, centrado en la cultura, la historia, las tradiciones, las leyendas, los misterios y los personajes de Baleares, aunque incorpora también novedades para adaptarse a los nuevos tiempos. Entre ellas destaca la creación del espacio Petit Mira per on, pensado para que el público infantil pueda descubrir de manera sencilla y entretenida las curiosidades de las islas.

El programa, que en su etapa anterior tuvo seis temporadas y recogió varios premios, se emite todos los domingos a las 21:45 horas por IB3.