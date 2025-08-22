Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
La prueba musical dejó un momento inédito en el concurso de Antena 3
En 'Pasapalabra' siempre han existido distintos tipos de concursantes. Los hay extrovertidos, pero lo normal es que cuando más tiempo estén delante de las pantallas, la timidez vaya desapareciendo a medida que van pasando los días. Pero el caso de Manu y Rosa en particular es diferente.
Roberto Leal lleva meses intentando que durante la prueba musical, alguno de los dos concursantes intenten cantar la canción que les ha tocado o almenos bailen si aciertan la canción. Y es que algunos invitados aprovechan el momento musical para dar rienda suelta a sus dotes de bailarín.
El baile de Rosa
La segunda prueba enfrenta siempre a los concursantes a conocer la canción que está sonando. Tras varias pistas, Rosa resolvió la canción y junto a la invitada Candela Cruz las dos se pusieron a bailar rompiendo sin querer una de las patas que sujeta la mesa del programa.
Roberto Leal no se podía creer lo que estaba pasando. "¡Me ha costado 191 programas ver a Rosa bailar, así que un aplauso por favor!, expresó el presentador sevillano que no podía dejar de reir. "Uy la que te espera Manu", añadió Leal a que el madrileño tendrá que demostrar también sus dotes de bailarín.
Rosa volverá a la silla azul
Tras un intenso rosco en el que los dos se dejaron algunas palabras para la segunda vuelta, Manu esperó a que Rosa terminara con el suyo. La concursante gallega finalizó con 21 aciertos y un fallo. Tras su finalización, Manu llegó a las 23 palabras correctas y falló. El madrileño se mantendrá un día más en la silla naranja y Rosa tendrá que pelear su sitio en el programa en una nueva silla azul.
