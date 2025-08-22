Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad

La prueba musical dejó un momento inédito en el concurso de Antena 3

La cara de felicidad de Leal al ver el baile de Rosa en 'Pasapalabra'

La cara de felicidad de Leal al ver el baile de Rosa en 'Pasapalabra' / Antena 3

C. Capó

En 'Pasapalabra' siempre han existido distintos tipos de concursantes. Los hay extrovertidos, pero lo normal es que cuando más tiempo estén delante de las pantallas, la timidez vaya desapareciendo a medida que van pasando los días. Pero el caso de Manu y Rosa en particular es diferente.

Roberto Leal lleva meses intentando que durante la prueba musical, alguno de los dos concursantes intenten cantar la canción que les ha tocado o almenos bailen si aciertan la canción. Y es que algunos invitados aprovechan el momento musical para dar rienda suelta a sus dotes de bailarín.

El baile de Rosa

La segunda prueba enfrenta siempre a los concursantes a conocer la canción que está sonando. Tras varias pistas, Rosa resolvió la canción y junto a la invitada Candela Cruz las dos se pusieron a bailar rompiendo sin querer una de las patas que sujeta la mesa del programa.

Roberto Leal no se podía creer lo que estaba pasando. "¡Me ha costado 191 programas ver a Rosa bailar, así que un aplauso por favor!, expresó el presentador sevillano que no podía dejar de reir. "Uy la que te espera Manu", añadió Leal a que el madrileño tendrá que demostrar también sus dotes de bailarín.

Noticias relacionadas y más

Rosa y Candela bailan al ritmo de 'Dale don dale'

Rosa y Candela bailan al ritmo de 'Dale don dale' / Antena 3

Rosa volverá a la silla azul

Tras un intenso rosco en el que los dos se dejaron algunas palabras para la segunda vuelta, Manu esperó a que Rosa terminara con el suyo. La concursante gallega finalizó con 21 aciertos y un fallo. Tras su finalización, Manu llegó a las 23 palabras correctas y falló. El madrileño se mantendrá un día más en la silla naranja y Rosa tendrá que pelear su sitio en el programa en una nueva silla azul.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
  2. Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
  3. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  4. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  5. Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
  6. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  7. Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares
  8. Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma

La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

Canarias lamenta la "irresponsabilidad e insolidaridad" de Baleares tras pedir la suspensión del reparto de menores

Canarias lamenta la "irresponsabilidad e insolidaridad" de Baleares tras pedir la suspensión del reparto de menores

Graban el momento en el que turistas italianos intimidan a un joven en Magaluf

Graban el momento en el que turistas italianos intimidan a un joven en Magaluf

Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad

Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad

Gamescom 2025: 'Path of Exile 2' recibe su Acto 4 el 29 de agosto con planes de fin de semana gratuito

Gamescom 2025: 'Path of Exile 2' recibe su Acto 4 el 29 de agosto con planes de fin de semana gratuito

Remedios caseros para quemaduras leves por el sol: ¿cuáles funcionan y cuáles debes evitar?

Remedios caseros para quemaduras leves por el sol: ¿cuáles funcionan y cuáles debes evitar?

Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas

Una nueva urbanización acabará de llenar de chalés el pequeño Estany den Mas
Tracking Pixel Contents