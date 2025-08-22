Las trabajadoras de 'La tarde, aquí y ahora' se plantan ante Juan y Medio: "Si no hace esto, no trabajamos"

'La tarde, aquí y ahora', el programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur junto con su compañera Eva Ruiz, se ha convertido en una de las señas de identidad de toda Andalucía por el arte, emotividad, naturalidad y diversión que desprende en cada una de sus emisiones.

Una burbuja de espontaneidad que tiene su principal origen en los participantes que acuden al espacio y en el propio equipo que lo compone. Unos empleados que han protagonizado un "tenso" encuentro con Juan y Medio tras la petición realizada por sus trabajadoras para volver al trabajo.

Así lo ha dado a conocer el propio programa a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que se puede observar a las trabajadoras de la redacción de 'La tarde, aquí y ahora' cruzadas de brazos y negando con la cabeza, mientras el presentador del programa espera para poder entrar al lugar.

Sin embargo, cuando el andaluz se dispone a entrar por la puerta, un cartel colocado por las trabajadoras se lo impide: "Jefe, si no entras bailando, no trabajamos". Ante esta insistente petición, y mientras las empleadas se plantan de pie en la redacción en señal de protesta, el presentador se ve obligado a ceder y responder a sus compañeras.

Tal y como se puede ver en este divertido vídeo, en ese momento Juan y Medio coge una guitarra eléctrica y cruza la puerta acompañado por la canción 'Help!', de los Beatles. De ese modo, mientras simula cantar la canción y acompañarla con la guitarra, el presentador pasea por toda la redacción ante las apesadumbradas caras de sus compañeras, que esperaban que Juan y Medio no cediera y pudieran tener un día de descanso.

Juan y medio, "adorable"

"Este señor es adorable", comenta uno de sus seguidores sobre el vídeo compartido por este programa que lleva acompañando a los andaluces todas las tardes de lunes a viernes desde septiembre de 2009. "Qué grande eres, Juan y Medio, tú y todo tu equipo", dice otra usuaria.

Lo mismo señala otro ciudadano, que afirma: "Adoro a Juan y Medio". "Es un genio. Divertido de verdad y sano", relata otro. "Poco se menciona que la redacción del programa más importante de Canal Sur (por no decir de España, pero no quiero crear envidia de Despeñaperros para arriba) esté en su totalidad (aparentemente) formada por mujeres. Es para recapacitar", indica otro usuario.