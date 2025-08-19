Roberto Leal anuncia lo más inesperado en 'Pasapalabra': "Hasta aquí llegamos"

La concentración en 'Pasapalabra' es necesaria porque el juego exige rapidez y precisión al mismo tiempo. Cada definición se responde bajo presión de tiempo, lo que implica escuchar con atención, comprender la pista y acceder de inmediato a la memoria.

Además, mantener la mente enfocada ayuda a gestionar los nervios y cambiar rápidamente de una palabra a otra sin perder el hilo. A pesar del estrés que puede conllevar el concurso diario para Manu y Rosa, con el tiempo, saben mantener la calma, saben cuándo arriesgar y cuándo pasar, y no se bloquean con facilidad. Esa combinación de conocimiento, rapidez y serenidad es lo que los convierte en concursantes admirados.

Rosa se lamentaba del primer fallo en la letra 'A' cuando sabía la respuesta. / Antena 3

El error de Rosa

Dicho esto, es perfectamente entendible lo que le sucedió a Rosa en el último programa. Son muchas horas de grabación y como cualquier concursante autoexigente en el momento de más tensión del programa, se equivocó. La concentración que demuestran diariamente Rosa y Manu en el rosco a veces puede fallar. "Joder", expresó Rosa al errar en la primera palabra. Nada más reírse del error anecdótico, se dio la vuelta y paró cinco segundos para volver a concentrarse en el rosco.

Tras un rosco errático por parte de Manu, se llegaba al final de la prueba con 21 aciertos y un fallo para cada concursante. El madrileño dejó pasar los segundos de su marcador al ver que los demás vocablos eran muy complicados, algo que normalmente no ocurre. Y es que muchas veces es Manu es el que espera al final del todo para aumentar o desequilibrar la balanza a su favor. "Pues hasta aquí llegamos contigo", dijo Roberto Leal a Manu. En su turno, Rosa, con ciertas dudas por si se equivocaba, consiguió finalmente un acierto más en su rosco lo que le mandaría a la silla naranja y devolvería al madrileño a la temida silla azul en el próximo programa.