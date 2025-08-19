Televisión

Roberto Leal anuncia lo más inesperado en 'Pasapalabra': "Hasta aquí llegamos"

El presentador sevillano cambió de concursante cuando Manu dejó pasar los segundos que le quedaban

Roberto Leal, durante la emisión del último programa de 'Pasapalabra'

La concentración en 'Pasapalabra' es necesaria porque el juego exige rapidez y precisión al mismo tiempo. Cada definición se responde bajo presión de tiempo, lo que implica escuchar con atención, comprender la pista y acceder de inmediato a la memoria.

Además, mantener la mente enfocada ayuda a gestionar los nervios y cambiar rápidamente de una palabra a otra sin perder el hilo. A pesar del estrés que puede conllevar el concurso diario para Manu y Rosa, con el tiempo, saben mantener la calma, saben cuándo arriesgar y cuándo pasar, y no se bloquean con facilidad. Esa combinación de conocimiento, rapidez y serenidad es lo que los convierte en concursantes admirados.

Rosa se lamentaba del primer fallo en la letra 'A' cuando sabía la respuesta.

El error de Rosa

Dicho esto, es perfectamente entendible lo que le sucedió a Rosa en el último programa. Son muchas horas de grabación y como cualquier concursante autoexigente en el momento de más tensión del programa, se equivocó. La concentración que demuestran diariamente Rosa y Manu en el rosco a veces puede fallar. "Joder", expresó Rosa al errar en la primera palabra. Nada más reírse del error anecdótico, se dio la vuelta y paró cinco segundos para volver a concentrarse en el rosco.

Tras un rosco errático por parte de Manu, se llegaba al final de la prueba con 21 aciertos y un fallo para cada concursante. El madrileño dejó pasar los segundos de su marcador al ver que los demás vocablos eran muy complicados, algo que normalmente no ocurre. Y es que muchas veces es Manu es el que espera al final del todo para aumentar o desequilibrar la balanza a su favor. "Pues hasta aquí llegamos contigo", dijo Roberto Leal a Manu. En su turno, Rosa, con ciertas dudas por si se equivocaba, consiguió finalmente un acierto más en su rosco lo que le mandaría a la silla naranja y devolvería al madrileño a la temida silla azul en el próximo programa.

