Roberto Leal confirma lo que sucede en 'Pasapalabra' tras del rosco: "¡Ahora sí, oficialmente!"

El bote de 'Pasapalabra' no aparece de la nada ni se entrega de inmediato. Es el resultado de un mecanismo que combina la tensión del concurso con la fidelidad de los espectadores y un acumulado diario de 6.000 euros si los dos concursantes no terminan el rosco. Al igual que sucede con la audiencia, los concursantes son una de las piezas claves para atraer al publico cada tarde: Duelos como Óscar y Moisés, Rafa CastañoOrestes o este último, el de Manu y Rosa, parece ser la fórmula secreta del concurso para seguir enganchando a su fiel espectador.

Manu Pascual, el popular concursante de Antena 3, cuya primera aparición como participante oficial se produjo el 16 de mayo de 2024, lleva ya 317 programas y un bote de casi 200.000 euros. El madrileño llegó al programa apenas un día después de que Óscar Díaz se llevara el bote, lo que abrió la vacante que Manu ocuparía a continuación y desde entonces se ha mantenido en el concurso.

Por su parte, Rosa comenzó su andadura en 'Pasapalabra' el 19 de noviembre del año pasado, tras acceder al programa y superar la temida prueba de la "Silla Azul" para enfrentarse a Manu. Desde entonces la concursante gallega acumula 187 programas y un bote cercano a los 90.000 euros.

El anuncio de Roberto Leal en 'Pasapalabra'

En el último programa del concurso, los errores de Rosa dejaban en bandeja la victoria para Manu en un nuevo rosco. El madrileño consiguió sumar 21 aciertos y, tras los errores de la gallega intentó llegar al rosco, reto complicado.

Tras su fallo, Roberto Leal mencionó como hace siempre las palabras que le faltaban al concursante para llevarse el premio y anunció lo que era evidente tras la finalización del programa: "Hasta aquí llegamos, Manu gana el programa, 1.200 euros para él, Rosa deberá pasar por la silla azul y el bote ¡Madre mía Ahora sí, oficialmente superamos los 2 millones, 2.002.000 euros! ¡Qué locura de número!

Los botes que han superado los 2 millones de euros

De acuerdo con los registros históricos del programa (especialmente desde la segunda etapa en Antena 3, que comenzó en 2020), solo hay dos ocasiones en las que el premio final ha superado los 2 millones de euros:

Eduardo Benito, el 8 de mayo de 2006, se llevó 2.190.000 €, convirtiéndose en el primer concursante en superar esa cifra. Rafa Castaño, el 16 de marzo de 2023, logró el récord histórico al ganar 2.272.000 €, el bote más alto en la historia del programa.

Rafa Castaño gana el mayor bote de la historia de ’Pasapalabra’ / Antena 3

Ahora, al alcanzar los 2.002.000 € acumulados, será la tercera vez que el bote haya llegado a esa cifra.