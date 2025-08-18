Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento

Los espectadores están ansiosos de vivir el momento en el que el plató de Pasapalabra se llena de confeti para celebrar que se entrega otro histórico bote. Mientras tanto, los seguidores del programa disfrutan del duelo entre dos colosos en El Rosco. Manu y Rosa, luchando por un premio de más 1.800.000 euros, protagonizaron una batalla llena de intensidad y emoción, exigiéndose al máximo recíprocamente.

Manu comenzó la prueba al conseguir más segundos durante las pruebas. Pese a esa diferencia de tiempo, el concursante madrileño fue a por todas desde el principio con un gran arranque de seis aciertos. Por su parte, Rosa supo seguirle el ritmo, intentando no echar de menos el casi pleno de David Otero en el ¿Dónde Están? sobre Snoopy. a igualdad durante toda la prueba se plasmó finalmente con un emocionante empate a 21 aciertos.

Entonces sí fluyó el factor tiempo y Rosa se vio obligada a tomar una decisión y mover ficha. Sumo una letra más en verde y se plantó, expectante ante la reacción de Manu. Finalmente, los dos concursantes han empatado en el rosco, por lo que se libran de pasar por la temida silla azul, una prueba que durante toda esta semana ha tenido a Rosa como protagonista, que se ha jugado su permanencia en el concurso de Antena 3 que presenta Roberto Leal.

El duelo entre Manu y Rosa por conseguir el rosco de Paspalabra tiene enganchado al público. Sus duelos recuerdan a los de Moisés y Óscar y Orestes y Rafa y tanto el madrileño como la gallega nos tienen en vilo para ver quién se lleva el bote.

Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? Hay una cosa que está clara. Antena 3 lo anunciará con tiempo. De hecho, ya hay precedente de eso. Solo hay que recordar el especial que preparó la cadena cuando Rafa consiguió llevarse los dos millones en una increíble vuelta al rosco que hizo de una sola tacada u óscar cuando consiguió los 1,8 millones de euros.

En aquel momento, se emitió un programa de 20.00 a 21.00 (horario habitual del programa) y, tras el informativo, Pablo Motos tuvo el placer de entrevistar a Óscar y Moisés antes de conocer el desenlace. El especial se emitió después del espacio de Pablo Motos de igual manera que ya ocurrió la última vez que se dio el premio. Por lo tanto, no es de extrañar que la cadena anuncia con tiempo cuando ocurrirá este momento histórico.

Ahora, Manu y Rosa deben seguir luchando por mantener su puesto en el programa y tener la suerte de lado para dar con las 25 palabras que les catapulten directamente al olimpo del concurso y les permita hacer historia de la televisión.