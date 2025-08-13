Cobertura al límite
Antena 3 y Telecinco, casi en llamas: dos reporteras se ven atrapadas por el fuego mientras informaban en directo
Las periodistas cubrían incendios en León y Zamora cuando el viento cambió de forma repentina, obligando a sus equipos a evacuar a toda prisa.
Carlos Merenciano
La ola de incendios que arrasa distintas zonas de España ha puesto a prueba también a los periodistas que la cubren sobre el terreno. En apenas 24 horas, dos reporteras de Antena 3 y Telecinco vivieron momentos de gran tensión al verse sorprendidas por las llamas durante sus conexiones.
En León, la periodista de 'Informativos Telecinco' Noemí Bautista se encontraba grabando en uno de los puntos más afectados cuando el viento cambió de dirección y el fuego se aproximó a gran velocidad. En las imágenes, se escucha cómo avisa a su equipo con un “vámonos, vámonos” antes de abandonar la zona. Tras el susto, relató desde La Bañeza —donde se alberga a cientos de vecinos desalojados— la preocupación de los habitantes y la suspensión de los actos festivos por la gravedad de la situación.
Horas después, en Puercas (Zamora), Flavia Bertolini informaba para 'YAS Verano' de Antena 3 cuando un giro repentino del viento provocó la aparición de nuevos focos cerca de donde el equipo se encontraba preparado para salir en directo. La reportera explicó, visiblemente afectada, que fueron vecinos del pueblo quienes les ayudaron a salir, evitando que quedaran atrapados. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijo a sus rescatadores en plena conexión. La escena llevó a la presentadora Pepa Romero a intervenir desde el plató para recordarle la importancia de priorizar la seguridad por encima de cualquier imagen: “No tenemos que meternos en el fuego para informar. Lo primero es cuidaros, tú y el cámara”.
Tanto en León como en Zamora, las autoridades alertan de la dificultad de controlar las llamas debido a las rachas de viento y las altas temperaturas, mientras continúan los trabajos para proteger a la población y frenar el avance de los incendios.
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá establecerá siete hoteles en el país
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista