Se retracta
Pepa Romero pide disculpas en ‘Yas verano’ por un comentario a unos invitados con piebaldismo
La presentadora rectificó tras referirse a Melisa y Leo como “La familia dálmata”.
Carlos Merenciano
Pepa Romero ha tenido que rectificar en directo durante la emisión de ‘Yas verano’. La presentadora recibía a Melisa y Leo, madre e hijo con piebaldismo, una condición genética que provoca manchas blancas en la piel. Tras presentarlos, Romero comentó que “los conocen como a La familia dálmata”, algo que no fue bien recibido por ellos.
Después de la pausa publicitaria, la periodista retomó el tema para disculparse: “Antes he dicho La familia dálmata y eso no os gusta nada. ¿Os parece un poco ofensivo?”. Melisa confirmó que sí, recordando que es un mote con el que se han burlado de ellos en distintas etapas de su vida: “Me lo decían mucho de pequeña y ahora de vez en cuando. Somos algo muy diferente”.
La invitada aclaró que el piebaldismo no es vitíligo y explicó que se trata de una mutación genética que impide producir melanina. También contó que siempre se ha sentido orgullosa de su piel y que enseña a su hijo a no avergonzarse, aunque en ocasiones reciba insultos, como cuando le llaman “vaca”.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes
- Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa