Tensión en directo
David Aleman tiene que frenar un grave enfrentamiento entre Sarah Santaolalla y Teresa Gómez en ‘En boca de todos’ por Pedro Sánchez
El debate sobre los insultos al Presidente acabó con las dos colaboradoras interrumpiéndose y lanzándose reproches
Carlos Merenciano
El debate político de este martes en ‘En boca de todos’ subió de temperatura cuando Sarah Santaolalla y Teresa Gómez se enzarzaron en pleno directo. Todo comenzó a raíz de una conversación con Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, sobre el torero Manuel Escribano, que apareció con una bandera pidiendo “Sánchez a prisión”.
Espinar señaló al PP por no condenar estos gestos, algo que llevó a Gómez a replicar recordando un episodio en el que el presidente del Gobierno habría señalado al hermano de Isabel Díaz Ayuso como corrupto. Fue entonces cuando Santaolalla intervino para matizar que aquello era “un hecho objetivo” y que incluso Pablo Casado lo había reconocido, lo que provocó la primera interrupción de Gómez.
El intercambio se volvió más tenso cuando Santaolalla preguntó irónicamente si el hermano de Ayuso “se dedicaba a las mordidas”, a lo que Gómez contestó que trabajaba en contratación “mucho antes” de que su hermana fuera presidenta. La periodista también recordó que Ayuso llegó a llamar “hijo de puta” a Pedro Sánchez, algo que, según Sarah, “no se puede normalizar”.
En ese momento, el presentador David Aleman tuvo que intervenir para pedir silencio en varias ocasiones. “No habléis las dos a la vez” y “silencio las dos” fueron algunas de las advertencias que lanzó para intentar retomar el control del debate, aunque las colaboradoras continuaron interrumpiéndose hasta el final del bloque.
