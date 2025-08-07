Confesiones en plató
Laura Pamplona recuerda que "nos pasó factura" el rodaje de 'Aquí no hay quien viva' y desvela lo que sabe de la enfermedad de José Luis Gil
La actriz se sincera sobre las duras condiciones de trabajo en la serie y lo difícil que fue lidiar con su fama repentina
Carlos Merenciano
La actriz Laura Pamplona fue la última invitada del programa ‘YAS Verano’, donde charló con Pepa Romero sobre algunos de los momentos clave de su carrera. En especial, recordó su paso por la serie ‘Aquí no hay quien viva’, donde interpretó a Alicia durante algo menos de dos años. A pesar del tiempo limitado, la actriz reconoció que ese papel marcó su trayectoria de forma profunda.
“Hay gente que piensa que solo he hecho eso”, confesó en la entrevista. “Todavía me preguntan: ‘¿Y ya no haces nada?’. Y yo: ‘No hombre, yo he seguido trabajando’. Si no, me hubiera muerto de hambre”, bromeó. Aunque admitió que en su momento le costaba que solo se le asociara a esa serie, ahora lo ve con cariño. “Me emociona porque fue algo muy importante para todos los que estuvimos ahí”, afirmó.
Pamplona también confirmó que las condiciones de rodaje fueron muy duras. “Era muy heavy metal la manera de grabar”, dijo. Según explicó, hubo un momento en que ni siquiera contaban con los guiones a tiempo. “Se escribían mientras nosotros estábamos rodando. Terminabas la jornada y te decían: ‘Igual entras mañana, luego te llamo y te lo digo’. Y si entrabas, te pasaban la separata por la noche”, relató. “A veces te recogían a las 7:30 y te dejaban a las 22:30 de la noche. Era muy duro”.
Esa situación acabó afectando a todo el equipo. “Nos pasó factura a todos. Cogías una gripe y era cuatro veces más fuerte de lo normal. Había gente con ansiedad. Era mucho estrés, no descansabas”, recordó. También habló de la dificultad de mantener una vida normal: “No te permitía hacer cosas como coger el metro. Recuerdo que una vez me reconocieron y me cantaron todo el vagón la canción. Dices: ‘Qué divertido, pero no’. Llega un momento en que necesitas recluirte”.
Antes de finalizar, la actriz fue preguntada por el estado de salud de su compañero José Luis Gil, alejado de la vida pública tras sufrir un ictus. “Yo sé de su estado por sus compañeros. Con él no he hablado, pero lo bueno es que se va recuperando”, expresó. “Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así”.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Entrega del millonario bote de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- Los tribunales de Baleares dejarán de usar los topónimos en castellano: Adiós a Palma de Mallorca, Ibiza y Mahón
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Una mujer ataca a una jueza de Palma tras irrumpir en su despacho
- Plataforma per la Llengua exige al Real Mallorca que emita el carnet de socio en catalán y que integre esta lengua en todos sus canales de comunicación
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario