La cita entre dos mallorquines de 'First Dates' termina entre lágrimas: "Me siento muy debilitado, soy muy frágil"

El programa de citas de la televisión en España, 'First Dates' emitió la pasada noche del martes la cita entre una pareja de mallorquines. Juan, un hombre de 66 años, llegaba al programa en busca de un nuevo amor. Su cita iba a ser Fani, una mujer que trajo una ensaimada, para regalar, pensando que su cita sería con alguien de la península, algo que el programa procuró que no ocurriera. "Ahora me apetece tener pareja, porque ahora tengo para dedicarme a ella". "Llevo sola 39 años y luego es muy difícil volver a encontrar pareja". "Quiero un compañero, cada uno su espacio, que él tenga su casa y yo la mía".

Carlos Sobera presentó a los dos solteros. Al conocerse, se dijeron la primera pregunta que se hacen los mallorquines cuando se encuentran en algún lugar inesperado, "¿De qué zona de Mallorca eres?, preguntó Fani. "De Santa Eugènia", respondió el soltero. "Que se la queden ellos, yo ya estoy cansada de tanta ensaimada, yo te la traía para ti", declaró la mallorquina al presentador vasco.

Carlos Sobera presenta a los dos solteros en 'First Dates'. / Cuatro

La historia de Fani que conmocionó a Juan

Nada más sentarse, los dos solteros se explicaron cómo habían llegado al programa en busca de una relación y coincidieron en que el baile era una de las cosas en las que congeniaban. "Llevo muchos años divorciada, 39. He estado ocupada mucho tiempo. Tengo una hija discapacitada intelectual y hasta que cumplió 40 años, he vivido por y para ella. "No me ha dado mucho tiempo conocer a alguien más". "Mi hija hace ocho años que ya no vive conmigo en un piso autónomo y desde entonces yo he empezado a respirar", palabras que emocionaban a Juan.

"Se ve que todos estos años de su vida, Fani ha tenido que luchar mucho y apostar por su hija, es una guerrera y se lo merece todo. Ante esa posición, yo me siento debilitado, soy muy frágil", explicaba el soltero a las cámaras del programa entre alguna lágrima. "Creo que tiene su mérito lo que lleva haciendo tanto tiempo por su hija y necesita una gran recompensa", relató el excamarero.

Tras la cena, los dos solteros pasaban al reservado del programa, donde se abrían un poco más y bailan pegados.

La decisión final

La decisión final de Juan y Fani. / Cristòfol Capó Ramis

El soltero explicó que le gustaría seguir conociendo a la mallorquina. "Tendría una segunda cita con Fani, hay mucho por descubrir". Por su parte, Fani mencionó que también le gustaría seguir conociendo a Juan porque la cita había sido corta. "Vamos a caminar un poquito por Madrid y bajamos la cena", dijo Juan que se quedó con las ganas de un beso de su cita.