Una soltera rechaza a su pretendiente en 'First Dates' tras conocer su pasado: "Es que me sabe mal, pero yo quiero un hombre para mí"

Marta y Carlos acudían a 'First dates' con el objetivo de encontrar el amor. Marta, una soltera exigente, quería a alguien que siguiera los cánones que ella quería. Es posible que ese sea el motivo por el que nunca ha encontrado el amor. Su cita, Carlos, llevaba cinco años separado

Nada más conocerse, la soltera se quedó impresionada con la edad que él revelaba: “No los aparentas”, exclamó. Y él, con orgullo, reafirmaba: “Pero los tengo. En septiembre cumplo 63”, añadió. Marta no podía salir de su asombro y no dudó en comentarlo al equipo del programa: “Me ha dejado... O sea, es que tiene una genética... ¡Increíble! Carlos, entre risas, respondía: “La genética interior la tengo hecha polvo”.

“Es que no pareces de 63 años. ¿Te has hecho algo?”, le preguntó ella, aún asombrada. Fue entonces cuando él le confesó que todo era cuestión de genética externa: “¿Qué me voy a hacer? Nada. Es pura genética, chapa y pintura, porque por dentro estoy destrozado”.

Y es que, con 62 años, Carlos ha pasado por múltiples intervenciones médicas: “He tenido dos infartos, dos operaciones de corazón, una de cáncer, otra de pólipos, dos hernias... un poco de todo”, relataba.

Carlos explicó a su cita que tenía 3 hijos de diferentes edades. Los primeros tenían 38 y 32 años y además tenía un hijo de 15 años. La soltera le preguntó si sus hijos eran de la misma madre y Carlos le explicó que se había casado en tres ocasiones y que los hijos eran fruto de distintos matrimonios. A lo que Marta le preguntó: ¿Qué haces en tu tiempo libre?". "Me encanta estar con mi hijo pequeño, le cocino, hacemos cosas juntos"

Al escuchar eso, Marta explicó al programa que ya había tomado una decisión respecto a la cita. "Pues qué horror", le contestó la soltera. "No va conmigo. Yo no quiero esto. Yo quiero un hombre para mí, mi hijo es independiente y tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo a mi pareja, que no me diga: ¡No, tengo partido con mi hijo o que voy al cine con él...!

La decisión final

Carlos y Marta durante la decisión final. / Cuatro

Tras dejar las cosas claras, Marta agradeció la sinceridad del soltero y aseguró que le había parecido muy buen padre al hablar tan bien de sus hijos. Carlos, que entendió la postura de su pretendienta, quiso al menos quedar como amigos para llevarse un bonito recuerdo del programa.