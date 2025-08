César Muñoz no se corta al hablar de Terelu Campos: “Unas veces está de buen humor y otras no tanto”

César Muñoz no oculta la buena sintonía que tiene con Terelu Campos, su compañera en las emisiones veraniegas de ‘Fiesta’ en Telecinco. Ambos comparten la presentación del programa durante las vacaciones de Emma García, y su conexión es evidente tanto dentro como fuera del plató. “Es la última Campos que me quedaba por trabajar y estoy encantado con ella”, afirma el periodista en una entrevista con la revista Lecturas.

El presentador destaca el carácter directo de Terelu: “Es igual en las distancias cortas que en las largas. Es una persona clara, que no se calla las cosas, que unas veces está de buen humor y otras no tanto. Como todos. Y eso es lo bueno de la gente. Yo no me fío de los que están siempre contentos o siempre enfadados”.

Muñoz, que ya trabajó anteriormente con Carmen Borrego y Alejandra Rubio, asegura que todas le han tratado de maravilla. Y aunque todavía está conociendo a Terelu como compañera de plató, valora muy positivamente estos primeros programas juntos.

El periodista asegura que le quedan muchos sueños por cumplir en televisión y se muestra abierto a nuevos formatos en el futuro: “Me veo al frente de un concurso o en ‘Supervivientes’”. Por el momento, comparte verano con Terelu en Telecinco y celebra esta etapa con ilusión y naturalidad. Además, en septiembre se pondrá al frente de un nuevo magacín acompañado por Joaquín Prat.