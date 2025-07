Revilla recibió la inesperada llamada de su abogado en directo: "Te vas a buscar otra demanda"

Miguel Ángel Revilla estuvo anoche en 'laSexta Xplica' para analizar la actualidad política tras el escándalo de Noelia Núñez y el caso Montoro. El político fue entrevistado por José Yélamo, pero una inesperada llamada le sorprendió en directo.

"Es mi abogado", indicaba el expresidente de Cantabria, desatando una broma del presentador: "Mira que te he dicho cuando has hablado de Rato que te ibas a meter en un lío y te vas a buscar otra demanda".

Así que Revilla ha decidido devolverle la llamada a su abogado para interesarse por el motivo: "¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo? Menos mal", afirmaba mientras los presentes en plató se reían con la broma del político. "Podía darme la noticia de que el fugado me ha retirado la demanda. Me ha dicho que estaba en una cena", ha concluido el líder del PRC.