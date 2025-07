Pedro García Aguado vuelve a ser el “hermano mayor” de Mediaset: así es su nueva sección en ‘Fiesta’

'Fiesta' estrenó ayer su etapa de verano con una novedosa sección que le volvía a dar a Pedro García Aguado su papel de 'Hermano Mayor', ese que tuvo durante años con gran éxito en Cuatro.

El colaborador hizo de mediador entre el conflicto abierto que tienen Makoke y Carmen Alcayde desde su participación en 'Supervivientes', pero su ayuda no ha servido para que las dos lleguen a un entendimiento.

"A mí es que me da risa, porque es que no te creo, Carmen", decía Makoke nada más comenzar el cara a cara. "De verdad puedes parar ya de decime, ridícula que te doy risa risa", respondía Alcayde molesta.

"Ahora mismo no quiero ir a tu boda. Me hubiera gustado ir a tu boda cuando nos llevábamos bien. Ahora por supuesto que no, pero tú me has llegado a invitar y a decir que te gustaría que te casara cuando estábamos bien en la isla", añadía la expresentadora de 'Aquí hay tomate'.

"Dices que yo actúo todo el rato, eres la reina de actuación, que lo más interesante de Makoke era siempre detrás de las cámaras. Lo más interesante de Makoke en 'Supervivientes' era detrás de las cámaras y cuando venía la cámara hacías tres, dos, uno y te ponías a hablar", continuaba atacando Carmen a su compañera.

Pero la tensión ha llegado a su punto álgido cuando Carmen afirmaba estar harta de que en los programas sólo hubiese "Makokistas y Pelaysitas" y Makoke se ha levantado a pedir un aplauso al público: "Por favor, que sino se me muere, ni por eso te aplauden, cariño".

En ese momento, César Muñoz ha intervenido, visto que las dos no llegaban a un acuerdo: "Espero que de verdad que cuando acabemos esto os llevéis bien, pero yo quiero saber cuál es el sentir de la gente, porque esto a mí también me interesa".

Seguidamente, el presentador pedía al público que se dividiese con aplausos entre los que apoyaban a Makoke y los que se decantaban por Carmen, siendo claramente más apoyada la primera: "Esto está descompensado", recalcaba Muñoz.

Por último, Makoke se ha negado a reconciliarse con su compañera, que sí ha querido pasar página: "Yo sí, la verdad que no me gusta tener enemigos". Sin embargo, Makoke ha concluido asegurando que no quiere tener relación con Carmen.