El gran desafío de Norma Duval: un misterioso proyecto en televisión tras el éxito de Body Buddy, su revolucionario traje de entrenamiento personal

La imagen de Norma Duval siempre ha sido sinónimo de éxito para las marcas comerciales. Tras más de tres décadas como prescriptora de empresas punteras como la tienda de ropa Punto Roma, la artista ha vuelto a impulsar las ventas de un nuevo producto en nuestro país. Se trata de "Body Buddy", un revolucionario traje de entrenamiento personal a través de electroestimulación, que optimiza el ejercicio en cualquier momento, contribuyendo a la tonificación muscular, la activación el metabolismo y la quema de grasa, sin impactar negativamente en las articulaciones.

"Es un producto que en Alemania ha funcionado muy bien y hemos logrado trasladar este éxito a España. La gente ha entendido que es una inversión a largo plazo en su salud y se puede comprar el traje poco a poco, como el que va a un gimnasio, porque dura para toda la vida. Te trabaja 350 músculos del cuerpo con solo 20 minutos", nos cuenta la vedette, que ha cumplido unos espléndidos 69 años. A su gran valor como imagen de marca, se suma la experiencia de Susana Uribarri, que se ha encargado de diseñar su estrategia de comunicación.

Al buen recibimiento de este producto en sus primeros meses en el mercado español, Norma Duval atraviesa una de las etapas más felices en su vida, tras retomar con fuerza su faceta televisiva hace dos temporadas como participante estrella de concursos de gran formato como 'Mask Singer', 'Mastechef Celebrity' y 'El desafío'. En todos hizo un gran papel destacado y volvió a demostrar su gran capacidad para el entretenimiento.

Y ahora, la vedette y empresaria nos confiesa que está trabajando discretamente en la puesta en marcha de un nuevo proyecto televisivo, del que se resiste a dar demasiados detalles: "Es cierto que he escrito un programa muy bonito que voy a intentar poner en marcha. No te puedo contar mucho, pero es algo que no ha hecho nadie, un proyecto original, que se grabaría en exteriores y fuera de España. Todo cámara en mano, mostrando cosas maravillosas del mundo que la gente no conoce y relacionado con personas muy importantes... ¡y no te puedo contar más!", nos asegura. "Necesito un buen equipo al que le encante viajar. Y en ello estoy", concluye.