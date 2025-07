'Padre no hay más que uno 2' lidera mientras 'La garita' baja más de 2 puntos respecto a su estreno

Antena 3 volvió a llevarse el liderazgo del miércoles con la segunda parte de 'Padre no hay más que uno', que arrasó con un 13,8% de cuota. El cine familiar funcionó mejor que ninguna otra oferta en prime time y se impuso con comodidad al resto de cadenas. En Telecinco, 'Todos por ti' cayó hasta un 7,3%, mientras que La 1 ganó algo de terreno con 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal', que consiguió un 10,4%.

En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' anotó un 5,9%, a la vez que 'Tracker' repitió su dato de la semana anterior en laSexta con un 3,6%. En el access, 'El hormiguero' lideró con un 11,4% y 'First Dates mantuvo un buen 9,5%. 'La garita', en cambio, cayó a un 7,4%, bajando -2,2 puntos desde su estreno.

Por la tarde, Telecinco se anotó un punto positivo con 'El diario de Jorge', que alcanzó el 10,2%, mientras que La 1, 'Valle Salvaje' mejoró sus registros y firmó un 10%. En Antena 3, 'Y ahora Sonsoles' retrocedió hasta un 10%, y laSexta también mejoró 'Más vale tarde', que subió hasta un 7,4%.

La mañana volvió a estar liderada por La 1. 'La hora de La 1' firmó un 19,3%, confirmando su excelente momento. En Telecinco, 'La mirada crítica' sorprendió con una gran subida de +4 puntos, alcanzando un 12,1%. En Antena 3, 'Espejo público de verano' también creció hasta un 12%, con una mejora de +1,6 puntos. Por su parte, 'Al rojo vivo' se quedó en un 8,9%, mientras 'En boca de todos' marcó un 6,2%.

PRIME TIME

La 1

La garita: 691.000 (7,4%)

Cine “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal”: 794.000 (10,4%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.064.000 (11,4%)

El peliculón “Padre no hay más que uno 2”: 942.000 (13,8%)

Telecinco

First dates: Summer resort: 870.000 (9,5%)

Todos por ti: 428.000 (7,3%)

laSexta

laSexta clave: 426.000 (5,4%)

El intermedio: The very best: 442.000 (4,8%)

Tracker: 296.000 (3,6%)

Tracker: 225.000 (3,6%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 268.000 (3,3%)

Viajeros Cuatro: 586.000 (6,3%)

Viajeros Cuatro: 447.000 (5,9%)

La 2

Cifras y letras: 350.000 (4,4%)

Cifras y letras: 609.000 (6,9%)

En portada: 294.000 (3,1%)

Documaster: 210.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “En el corazón del mar”: 283.000 (9,2%)

Antena 3

Cine “Toc toc (2017)”: 372.000 (13,7%)

Telecinco

El rey del mando: 194.000 (6,9%)

laSexta

Tracker: 154.000 (3,7%)

Tracker: 98.000 (3,6%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 221.000 (5,5%)

La 2

Edelweiss: 114.000 (2,3%)

Edelweiss: 84.000 (2,3%)

De tapas por España: 64.000 (2,7%)

Conciertos Radio 3: 21.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 733.000 (8,4%)

Valle salvaje: 767.000 (10%)

La promesa: 885.000 (12,7%)

El club de La promesa: 426.000 (6,4%)

Aquí la Tierra: 539.000 (7,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.193.000 (13,4%)

Y ahora, Sonsoles: 722.000 (10%)

Pasapalabra: 1.459.000 (20,2%)

Telecinco

Tardear: 774.000 (9,4%)

El diario de Jorge: 686.000 (10,2%)

Agárrate al sillón: 572.000 (7,9%)

laSexta

Zapeando: 484.000 (5,5%)

Más vale tarde: 526.000 (7,4%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 495.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 346.000 (5,1%)

La 2

Post Tour de Francia: 586.000 (7,1%)

Panteras: 254.000 (3,4%)

De tapas por España: 167.000 (2,4%)

Malas lenguas: 372.000 (5,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 368.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 417.000 (13,4%)

Mañaneros 360: 657.000 (8,4%)

Antena 3

Espejo público verano: 305.000 (12%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 878.000 (17,1%)

La ruleta de la suerte: 1.548.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 243.000 (12,1%)

Vamos a ver verano: 342.000 (12,2%)

Vamos a ver más verano: 639.000 (9,6%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 15.000 (1,4%)

¿Quién vive ahí?: 58.000 (3,8%)

Aruser@s fresh: 191.000 (9,2%)

Al rojo vivo: 320.000 (8,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 23.000 (2,2%)

Alerta cobra: 32.000 (2,3%)

Alerta cobra: 42.000 (2,4%)

Alerta cobra: 45.000 (2,1%)

En boca de todos: 196.000 (6,2%)

La 2

That’s English: 1.000 (0,1%)

Inglés en TVE: 1.000 (0,1%)

Flash moda monográficos: 1.000 (0,1%)

Flash moda: 6.000 (0,5%)

Navarra, tierra de contrastes: 21.000 (1,4%)

Un país para leerlo: 10.000 (0,5%)

Seguridad vital 5.0: 5.000 (0,2%)

De tapas por España: 26.000 (1,2%)

El western de La 2 “La furia de los siete magníficos”: 72.000 (2,8%)

El cazador: 94.000 (2,3%)

El cazador: 143.000 (2,1%)

Tour de Francia: 520.000 (5,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.975.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.084.000 (12%)

Informativos Telecinco 15h: 977.000 (10,8%)

laSexta Noticias 14h: 600.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 1: 497.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.618.000 (19,8%)

Telediario 2: 904.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 682.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 502.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 349.000 (5%)

Matinal

Telediario matinal: 201.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 185.000 (18,6%)

El Matinal (Telecinco): 149.000 (9,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (10,4%), Telecinco (9%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,8%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (10,6%), Telecinco (9,8%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,2%).