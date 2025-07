Cayetana Guillén Cuervo se pasa a la competencia tras el final de 'La familia de la tele', pero se niega a responder a esta pregunta

Nueva etapa para Cayetana Guillén Cuervo. Tras la cancelación de 'La familia de la tele' en TVE, la presentadora ha reaparecido en Antena 3 como invitada en ‘Y ahora Sonsoles’, el magacín vespertino de Sonsoles Ónega. La actriz acudió para promocionar su nuevo podcast, 'No te lo Cayes', centrado en conversaciones sobre sexualidad con amigos y rostros conocidos.

“Esto no son entrevistas, son charlas reales, sin filtro, desde el sofá de mi casa”, explicó Cayetana, que ha unido fuerzas con la marca Plátano Melón para abordar temas de bienestar íntimo. Entre los invitados de esta primera temporada estarán Pablo Alborán, Hiba Abouk o incluso su propia madre, la también actriz Gemma Cuervo. Según confesó, este proyecto surge de un deseo personal de hablar "con verdad" y sin imposturas.

Durante su intervención, Nacho Gay le preguntó si se planteaba invitar a Amaia Montero, después de la polémica que generó al hablar públicamente sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh. Cayetana respondió con firmeza: “No te voy a responder, mi amor, porque te quiero y porque estoy en mi derecho de no responder”. Aunque Sonsoles intentó insistir, ella dejó claro que no hablaría del tema: “Estoy en mi derecho de no contestar”.

Pese a esquivar esa pregunta, Cayetana sí dejó claro que atraviesa un momento vital en el que quiere expresarse sin filtros. “Quiero hablar de sexualidad como se habla de salud mental o alimentación”, explicó. El nuevo espacio la devuelve al foco público con una propuesta más personal y cercana, justo cuando RTVE ha decidido prescindir de ‘La familia de la tele’, en el que era colaboradora habitual.