Indignación en Pasapalabra por lo que ha sucedido entre Santiago Segura y Roberto Leal: "Hablas cada vez más lento"

Santiago Segura es uno de los nombres del verano tras estrenarse la quinta entrega de Padre no hay más que uno. El actor ha acudido en la última semana como invitado de Pasapalabra para promocionar esta película que se ha convertido en uno de los clásicos del verano en los últimos años. Como suele ser habitual, el cineasta no ha dejado indiferente a nadie e inclusosu participación ha estado inmersa en una extraña polémica con Roberto Leal.

Pasapalabra vive unos días veraniegos en los que Rosa y Manu continúan su duro duelo por hacerse con un bote que va camino de los 1,8 millones de euros. El madrileño sigue siendo el favorito de la audiencia y el público tanto por su habilidad con el vocabulario como por su cercanía hacia los invitados. Sus poemas para despedir a todos aquellos famosos que han pasado tres programas en el concurso aportando su buen hacer en sumar segundos para el bote ya forman parte de la historia de Pasapalabra.

Rosa está subiendo mucho el nivel en los últimos meses y ya ha puesto en varias ocasiones a su rival contra las cuerdas. Manu ha tenido que superar incluso la Silla Azul más larga de la historia de Pasapalabra frente a un zaragozano que fue capaz de responder hasta 12 definiciones antes de perder la oportunidad de entrar en el programa.

La competitividad de Segura

Durante la pasada semana, Santiago Segura formaba parte del equipo naranja con Manu como reciente ganador del último programa. El actor siempre ha mostrado su faceta competitiva en todos los eventos o programas a los que asiste. No le gusta perder y lo volvió a demostrar en Pasapalabra.

Durante la prueba de 'La Pista', Santiago Segura le ha tocado competir contra Esmeralda Moya. Ambos intentaban conseguir dos segundos para Manu y Rosa después de varias intentonas fallidas. Bajo el título de 'El baúl de los recuerdos', Santiago Segura pulsó el botón con tanta alevosía y prisa que Roberto Leal le advirtió que se había adelantado por lo que no valía.

"Te has adelantado, me has pisado", afirmaba Roberto Leal ante la indignación de Santiago Segura. "¡Pero qué dices! No hombre no. Cuando lo hace ella está bien y cuando lo hago yo no. Se la regalas. Hablas cada vez más lento", le recriminó el actor.

Esmeralda Moya se ofreció a fallar a propósito la pregunta para apaciguar la tensión que se vivía en Pasapalabra, pero Roberto Leal se lo negó. "Me tienes manía, lo tengo clarísimo. Tendrías que favorecerme porque hemos trabajado juntos", concluyó un Segura indignado por la actitud del presentador.