Moisés habla de su paso por 'Pasapalabra' y explica la diferencia entre Roberto Leal y Christian Gálvez: "Como un amigo de toda la vida"

Moisés Laguardia será recordado como uno de los grandes concursantes de 'Pasapalabra'. El riojano explicó hace un mes en el pódcast 'Al lío' la dificultad del programa de Antena 3. El ajedrecista relató como había sido el año después de tener que abandonar el concurso tras quedarse a las puertas de conseguir el ansiado bote que finalmente se llevó Óscar, el concursante madrileño que tuvo más duelos con Moisés en el actual programa de Roberto Leal.

"Al final pasé de un año frenético a un año mucho más tranquilo", reconocía Moisés. "Recuperé muchas cosas que no podía hacer mientras estaba concursando porque los días solo tienen 24 horas. He vuelto al ajedrez, he vuelto a mi vida más tranquila, a mis aficiones, que me gusta mucho ver los deportes", profundizó en la entrevista.

Moisés Laguardia puede decir que es uno de los pocos concursantes que ha podido disfrutar del programa en los dos grandes canales privados de España. Tanto en Telecinco cuando lo presentaba Christian Gálvez, como en actualidad que presenta Roberto Leal en Antena 3. Al lío de esta singularidad se le preguntó cuál era el presentador que más le había gustado.

La diferencia entre Christian Gálvez y Roberto Leal según Moisés

"No puedo quedarme con ninguno de los dos, pero sí que es cierto que son diferentes en el trato que yo he tenido con ellos", empezó explicando el riojano. "Christian para mí fue como mi hermano mayor. Me llevaba muy bien con él, le tenía mucho respeto y me ayudaba mucho"

Christian Gálvez, presentador de 'Pasapalabra'. / .

"Sin embargo, con Roberto Leal es como haber estado con un amigo de toda la vida. Temía una complicidad con él tremenda y fueron 245 programas en los que estuvimos los dos muy a gusto", aseguró el concursante en el pódcast.