Marta Flich confiesa por qué ha huido de su millonario contrato de cadena y cómo se produjo su salida de Mediaset

Marta Flich, uno de los rostros más reconocidos de Mediaset España en los últimos seis años y medio, sorprendió hace unas semanas al anunciar su marcha de 'Todo es mentira' y del propio grupo. Ahora, en una entrevista para HOLA, la presentadora ha desvelado los motivos detrás de esta drástica decisión: "Reconozco que tenía dudas, pero sentía que estaba un poco estancada".

Flich ha explicado que su instinto le pedía un cambio de aires. "Siempre he hecho un poco lo que me pide el cuerpo y, esta vez, me pedía salir al mercado para ver qué hay", ha comentado, dejando claro que su movimiento no obedece a una oferta concreta, sino a una búsqueda personal. A pesar de tener un contrato en vigor hasta enero de 2026, que le garantizaba un sueldo fijo incluso sin estar en activo, la presentadora solicitó rescindirlo. "Podría haber estado tranquilamente en casa descansando y con un contrato de cadena, pero no sé estar sin trabajar", confiesa, evidenciando su inquietud profesional.

La salida de Flich se precipitó también por la reestructuración de 'Todo es mentira' de cara al verano. "Me apetece salir al ruedo. Luego, como iban a reformular 'Todo es mentira' para el verano, decidí irme antes. Era absurdo seguir cuando yo ya estaba de salida", ha afirmado. Esta determinación la llevó a pedir trabajo en directo durante su despedida en el programa, una acción que generó revuelo y numerosas llamadas interesándose por su situación. "A partir de ahí, sí me han ofrecido cositas, aunque todavía no me he decidido", asegura.

La presentadora también ha compartido cómo le comunicó la noticia a Risto Mejide. "Le puse un mensaje: 'A ver si podemos sacar un hueco, que te tengo que contar una cosa'. Entonces, Risto, que no es de esperar, me llamó y se lo conté", ha contado. Flich le transmitió que llevaba tiempo pensando en irse y que había tomado la decisión de "dejar el programa en lo alto". Curiosamente, la primera pregunta de Mejide fue si ya tenía otro proyecto, a lo que Flich respondió con humor: "Le dije que no. Es la pregunta que me ha hecho todo el mundo". A pesar de la incertidumbre, la presentadora confía plenamente en su futuro: "Confío en tener nuevo proyecto porque confío mucho en mí".