Mariona dicta sentencia sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso: "Era un sufrimiento"

Mariona Caldenty abandonó el FC Barcelona tras diez temporadas defendiendo la blaugrana, pero no lo hizo por dinero, sino para afrontar un nuevo reto profesional lejos de su casa. La futbolista acertó con la decisión de irse al Arsenal, ya que ha ganado esta temporada la Champions.

Pero la historia no terminó ahí: la jugadora le arrebató el título a su exequipo gracias a un gol de Stina Blackstenius en la final europea. La de Felanitx logró levantar su tercer título europeo consecutivo y se ha convertido en la futbolista española con más Champions (4). Arsenal fue la invitada a 'La Revuelta', programa presentado por David Broncano, para comentar cómo vivieron ese momento dentro de la Selección española, entre otras cosas

La futbolista acudió ayer a 'La Revuelta' para mantener una conversación con David Broncano. Una entrevista que se centró en su pasado en el Barça, su presente en el club inglés y cómo vivió el caso Rubiales dentro de la Selección española.

Por ello, el presentador jiennense le preguntó cómo vivió la polémica desatada tras el beso de Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jenni Hermoso.

La jugadora desveló que no fueron meses fáciles para el equipo femenino, debido a que "era un sufrimiento, pero se acabó". Ahora, con todas las futbolistas enfocadas en ganar la Eurocopa, Caldenty aseguró que están más "tranquilas" y pasándolo "bien". Además, l as quinielas apuntan a que España es una de las favoritas a levantar el título.

Mariona frena en seco a Broncano en las preguntas clásicas

En la pregunta de cuánto dinero tiene, la ex del Barça comentó que "me acabo de hacer una casa en Mallorca. Estoy un poco recuperándome de la casa", a lo que el presentador jiennense señaló que "ha entrado pasta, eh". Sin embargo, la futbolista frenó en seco a Broncano: "Menos que tú, seguro. ¿Y tú cuántas Champions has ganado?".

La jugadora admitió que "no soy millonaria", pero Broncano dictó sentencia: "Una casa en Mallorca es prácticamente ser millonaria". Esta fue la única pista que dio Caldenty sobre el dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Sobre las relaciones sexuales, la de Felanitx señaló que "estaba deseando contestar esta pregunta", y volvió hacer una comparación con el fútbol: "Este mes, más de los goles que he metido en la Champions".

El presentador de 'La Revuelta' informó que "nueve goles y cinco asistencias en 21 partidos, esos son cifras tremendas. Y aun así es menos de lo que ha follado. ¡Es increíble!".