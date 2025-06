Pablo Boone, examigo de Georgina, desmonta el “cuento de hadas” entre la influencer y Cristiano Ronaldo: “No se conocieron en Gucci”

Pablo Boone, quien en el pasado fue amigo de Georgina Rodríguez, sorprendió este lunes en ‘Tardear’ al ofrecer su propia versión sobre cómo se conocieron la influencer y Cristiano Ronaldo. Aunque no acudía al programa para hablar del tema, terminó abordando el origen de la relación que ha sido presentada como una historia de película.

“Han querido vender la historia de que él la vio allí, hubo flechazo y volvió hasta conseguir una cita con ella, pero es mentira”, afirmó. Según Boone, el primer encuentro no se produjo en una tienda, sino en una conocida discoteca madrileña: “Se conocieron en Opium, y es algo que todo el mundo sabe. Igual que se conoce que antes había estado con Santana o con Miguel Ángel Silvestre”.

Asegura que el entorno del futbolista quiso redibujar esa versión: “El equipo de imagen y marketing de Ronaldo fue el que pensó en buscarle ese trabajo a Gio para lavar su imagen. Empezó entonces a trabajar en la boutique de Gucci, en El Corte Inglés de Castellana, donde yo la conocí”.

Boone fue tajante con su valoración personal: “Ella es muy altiva, muy prepotente, siempre lo fue. Estoy seguro de que si no hubiera sido Ronaldo, habría sido otro. Le habría dado igual Cristiano u otra persona de ese nivel. Y me callo porque en el pasado ya he tenido problemas con ella”.