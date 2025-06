El mallorquín Álex Adrover abandona entre lágrimas Supervivientes: “Me voy con el corazón lleno”

Álex Adrover se vio obligado ayer a poner fin a su aventura en Honduras. El mallorquín se despidió entre lágrimas de Supervivientes tras sufrir una grave lesión durante la gala del pasado domingo. Tras varios días de observación médica y pruebas diagnósticas, el equipo sanitario del programa determinó que Álex no podía continuar en la competición. “Me voy con el corazón lleno”, dijo emocionado al conocer la decisión definitiva de los médicos.

El accidente ocurrió durante la gala del pasado domingo. Álex estaba disputando la prueba de recompensa cuando sufrió una caída que, en principio parecía más aparatosa que grave. Sin embargo, después de que el concursante mallorquín fuera examinado por el equipo médico se dispararon las alarmas. Antes de que finalizara la gala, Sandra Barneda leía el primer parte oficial: una luxación en la rótula derecha, que había sido reducida pero que requería nuevas pruebas para valorar su estado real.

Desde entonces, Álex fue sometido a diversas exploraciones médicas para determinar la gravedad de la lesión. A lo largo de la semana, permaneció bajo observación en la cabaña médica, mientras la audiencia y sus compañeros esperaban expectantes una decisión definitiva sobre su futuro en la isla.

Tras el accidente, Álex Adrover ha tenido que guardar reposo / TELECINCO

“Te hago la ola. Te amo”: el mensaje que desarmó al mallorquín

La esperada conexión con Carlos Sobera aclaró el panorama. Pero antes de de conocer el veredicto médico final, Álex expresó su voluntad de seguir: “Me siento con una limitación muy grande, esperando lo que decida el equipo médico. Pero yo, si me tengo que lanzar de cabeza con mi equipo, me lanzo”.

También fue sorprendido con una conexión desde plató. Al otro lado, su mujer, Patricia Montero, le enviaba un mensaje lleno de orgullo y ternura: “Buenas noches, mi amor. Qué bonito eres. Eres un maestro. Mi vida, pase lo que pase, estamos tremendamente orgullosos de ti, de la huella de luz que has dejado en este programa. Has dado una lección de humanidad. Bravo. Te hago la ola. Eres muy grande. Te quiero con locura. Te amo.”

Las palabras de Patricia rompieron por completo la coraza emocional de Álex, que intentó contener las lágrimas mientras respondía: “Estoy sin dolor. Después de lo que viví el otro día, poder decir eso es un tesoro. Con ganas de seguir luchando, pero también de escuchar lo que dice el equipo médico, porque me fío plenamente de ellos. Te quiero. Te amo.”

Finalmente, llegó el momento clave. Carlos Sobera leyó el parte médico definitivo: las pruebas revelaron lesiones que requieren el uso de un inmovilizador de rodilla durante al menos cuatro semanas, seguido de rehabilitación y nueva evaluación. Esto hacía imposible que el mallorquín continuara en la competición.

"Has sido un concursante extraordinario"

El mallorquín aceptó con resignación la noticia: “No quiero poner en riesgo mi salud a largo plazo. Me fío plenamente del equipo médico. Me voy con el corazón lleno”.

Sobera, por su parte, le dedicó unas palabras que resumen lo que Álex ha representado en el programa: “Has sido un concursante extraordinario, noble, generoso, siempre dispuesto a mediar y a dar lo mejor de ti. Te mandamos un gran aplauso desde Madrid”.

Con esta despedida, Álex Adrover, el mallorquín que ha enamorado a la audiencia con su autenticidad y humanidad, cierra su etapa en ‘Supervivientes’.