El monumental cabreo de una mallorquina en 'First Dates' con su cita: "¡Ahí, sí que me tocas los cojones!"

En general, no está muy bien visto tocar el tema de la edad en una cita a ciegas. La edad suele ser un factor secundario y no es el foco principal de una primera cita. Lo importante dicen algunos expertos es conectar con la otra persona, conocer sus intereses y valores, y ver si hay una buena química entre ambos. Precisamente "buena química" es lo que nunca hubo entre Edison y Andrea en su cita de 'First Dates'.

El primero en llegar al programa de Carlos Sobera fue Edison. El joven explicó que llevaba un detalle en caso de que su cita le gustara mucho para que siempre pudiera estar conectado a él aunque no estuviera cerca. Nada más verse, Edison pidió al camarero de 'First Dates' que le guardara el regalo, ya que Andrea no era su prototipo.

Andrea, es una mujer de Chile afincada en Mallorca. Tanto el soltero como la dependiente explicaron al programa nada más verse que ninguno era el prototipo del otro: "Andrea no es el tipo de chica que estoy buscando, me gusta que tenga un poco más de carne"

Edison entrega el regalo al camarero de 'First Dates' / Cuatro

Tras la cita en la que los dos pagaban a medias llegaba el momento de la decisión final donde algunos comentarios desataron el enfado de Andrea. "Primero de todo no me ha gustado que vinieras con este chaleco de Cayetano de pueblo y con estos pantalones de chándal. Además, no me has preguntado si quería pagar y me ha parecido mal", detallaba la chilena antes de enfadarse.

Edison, por su parte, reafirmó que él llevaba un jersey sin mangas y que la diferencia de edad podría ser un problema, algo que Andrea no iba a pasar por alto bajo ningún concepto. "Yo trabajo en moda y te digo que eso es un Chaleco".

El enfado de Andrea en 'First Dates'

"No te metas con la edad, ahora te has ido, te lo digo clarísimo. No, no y no. No hables que vas a la moda porque encima yo trabajo en una tienda de firma de lujo y que te metas con la edad. ¡Ahí sí que me tocas los cojones porque que te metas con la edad!. Perdona yo tengo 40 años y los tengo muy bien puestos y me visto muy bien. ¡Con esa pinta influencer te vas a ir a la mierda!

El enfado de Andrea con Edison en 'First Dates' / Cuatro

"De una persona que me saca el tema de la edad sinceramente no me iría ni de copas", explicó Andrea a Edison marchándose de la decisión final muy alterada. "Esta es la madurez", reaccionó el soltero al ver la reacción de su cita.