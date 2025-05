Risto Mejide y Laia Grassi se sinceran en Viajando con Chester: "Me impactaste"

Risto Mejide ha sorprendido a la audiencia con una de las entrevistas más personales de su carrera. En el último episodio de Viajando con Chester, el presentador abrió las puertas de su intimidad para conversar con su actual pareja, Laia Grassi, diseñadora y experta en inteligencia artificial.

Lejos de esquivar su historia sentimental, la pareja decidió abordar con naturalidad los inicios de su relación, demostrando una conexión que trasciende la pantalla. Risto, con su característico estilo directo, propuso desde el inicio del programa hablar con transparencia: "Yo lo que haría sería quitarme de encima el elefante en la habitación y contarle a todos los espectadores del Chester cómo hemos llegado tú y yo aquí y por qué estás tú aquí", comentó al presentar a su invitada.

Durante la conversación, Mejide relató cómo, tras una primera toma de contacto profesional, surgió una conexión inesperada: "El equipo cerró tu intervención sin yo saberlo. Cuando me enteré, te propuse tomar un café... luego comimos juntos, coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que ya me imaginaba. Salí absolutamente flasheado".

Risto Mejide entrevista a Laia Grassi en 'Viajando Con Chester' / CUATRO

"Me impactaste"

Por su parte, Laia Grassi también compartió su perspectiva, dejando entrever que Risto ya le había llamado la atención desde hacía años: "En cuanto supe de ti, me impactaste por cómo estabas cambiando las cosas en el mundo de la comunicación. Cuando hablamos de quedar, sabía que algo iba a salir, pero no el qué", confesó. "Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad. Es que en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando".

La participación de Grassi, más allá de lo personal, también sirvió para explorar su perfil profesional como referente en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, el episodio se convirtió en un testimonio íntimo y valiente de una historia de amor entre dos personalidades públicas con trayectorias muy diferentes pero unidas por la admiración mutua.